وصول 423 ألف طن سلع استراتيجية لميناء الإسكندرية







الإسكندرية – أسماء على بدر

قال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية إن الميناء يشهد نشاطاً اليوم الخميس، فى حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الاستراتيجية.

ويجرى تفريغ السفينة "ادفو" المحملة بـ 63 ألف طن قمح قادمة من روسيا، والسفينة "وادى الكرنك" المحملة ب 63 ألف طن قمح قادمة من رومانيا، والسفينتين "كيريل" ، و"لافيلا" المحملتين ب 61 ألف طن جازولين قادمتين من روسيا واليونان.

كما يجرى تفريغ السفينة "سى جلوريوس" المحملة بـ 50 ألف طن فحم قادمة من لاتفيا، كما وصلت السفينة "فى تنكار17" قادمة من روسيا وعلى متنها 6 آلاف طن زيت عباد الشمس، والسفينتين "اكار"، و "بالم نيو بورت" وعلى متنهما 105 ألف طن ذرة قادمتين من أوكرانيا ورومانيا ، والسفينة"افتياكسيا جاز" المحملة ب 9 آلاف طن بوتاجاز قادمة من الجزائر ،والسفينة"دياس" المحملة ب 66 ألف طن فول صويا قادمة من أوكرانيا، والعبارة "جراند جابون" المحملة ب 300 سيارة مختلفة الماركات قادمة من إيطاليا.

وأضاف الغندور فى بيان، أن إجمالى السفن المتواجدة بالميناء 129 سفينة وغادرت الميناء 12 سفينة، ووصلت 13سفينة وتراكى على الأرصفة 40 سفينة، كما سجل النظام الإلكترونى على البوابات دخول وخروج 10 آلاف شاحنة عامة من وإلى الميناء ، وخرجت 100 شاحنة قمح محملة بــ 3 آلاف طن، ووصل مخزون الغلال بالميناء مليون ومائة واثنين وتسعون ألف طنا منهم 420 ألف طن قمح.