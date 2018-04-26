وزير الخارجية الأمريكى الجديد يزور السعودية والأردن وإسرائيل مطلع الأسبوع







رويترز

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس، أن الوزير الجديد مايك بومبيو سيتوجه إلى السعودية والأردن وإسرائيل فى مطلع الأسبوع بعد توقف فى بروكسل لحضور اجتماع لحلف شمال الأطلسى.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر ناورت للصحفيين "لم يسبق لوزير آخر فى التاريخ الحديث أن قام بجولة بهذه السرعة".

وأكد مجلس الشيوخ اليوم تعيين بومبيو الذى أدى اليمين بعد قليل من ذلك.