"هندسة بنها" تستضيف ورشة "عمل الابتكار وريادة الأعمال"







القليوبية نيفين طه

استضافت كلية الهندسة بجامعة بنها، اليوم الخميس، ورشة عمل الابتكار وريادة الأعمال التى نظمها مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، وذلك تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور السيد يوسف القاضى.

وقالت الدكتورة غادة عامر، مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، إن الهدف من الورشة توعية الشباب بأهمية الابتكار فى تنمية المجتمع والتعريف بأدوات الانتقال بالابتكار من الجامعات إلى تحقيق التنمية الاقتصادية على أرض الواقع .

وأضافت أن هذه الورشة ضمن فعاليات مركز الابتكار وريادة الأعمال والذى تم تدشينه فى فبراير الماضى، وليس بهدف الوقوف عند تكريم المبتكر فقط، بل بهدف عمل تغيير إيجابى حقيقى بتوعية الشباب وإلقاء الضوء على مصادر الأفكار الابتكارية وكيفية الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وعالم صناعة رواد الأعمال.

كما تم عرض قصص نجاح للعديد من أصحاب الأفكار الابتكارية الذين استطاعوا بأفكارهم وإصرارهم وإيمانهم بحلمهم، أن يحققوا نجاحات حتى لو بسيطة.

وفى ضوء التوجه العام للدولة وسعيها لربط الجامعات والبحث العلمى بالصناعة والتسويق، فسوف تقدم ورشة العمل محاضرة شيقة عن دور التسويق الإلكترونى فى دعم الابتكار وريادة الأعمال.