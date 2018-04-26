نيابة المنشية تحيل محامى لمحكمة الجنح لاعتدائه على موظف أثناء تأدية وظيفته بالإسكندرية

نيابة المنشية تحيل محامى لمحكمة الجنح لاعتدائه على موظف أثناء تأدية وظيفته بالإسكندريةالخميس، 26 أبريل 2018 04:29 م
محكمة الإسكندرية - أرشيفية
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أحالت نيابة المنشية بالإسكندرية، المحامى "ش.م" إلى محكمة جنح المنشية بالاسكنذدرية، على خلفية اتهامه بالاعتداء على أحد الموظفين العاملين بنيابة شرق الكلية، لجلسة 2 مايو القادم.
البداية كانت عندما توجه المحامى المتهم إلى إنهاء بعض الأوراق من الموظف بنيابة شرق الإسكندرية، فحدث بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، وحرر الموظف محضر شرطة ضد المحامى المتهم واتهامه بالتعدي علية وضربة أثناء ممارسة عمله.
وكانت نيابة المنشية أمرت بحبس المحامى 4 أيام على ذمة المحضر المحرر ضده، وأمر اليوم الخميس بإحالة القضية للمحكمة المختصة نظرا استيفاء التحقيقات.
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