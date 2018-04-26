video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 26 أبريل 2018 09:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

موسكو: الشرطة العسكرية الروسية والسورية تنظم دوريات مشتركة فى القلمون

الخميس، 26 أبريل 2018 08:44 ص
موسكو: الشرطة العسكرية الروسية والسورية تنظم دوريات مشتركة فى القلمون الشرطة الروسية


أ ش أ
إضافة تعليق

 أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الشرطة العسكرية الروسية وبالتعاون مع الشرطة السورية ستبدأ فى تسيير دوريات مشتركة فى قرى وبلدات القلمون الشرقى المحررة مؤخرا.

وقالت الوزارة - وفقا لقناة (روسيا اليوم ) الخميس " إن الشرطة العسكرية الروسية والشرطة السورية ستنفذان دوريات مشتركة فى بلدات القلمون الشرقى لضمان سلامة السكان وتوفير الأمن فى المدارس والمستشفيات والمؤسسات الحكومية".


وكان الجيش السورى أعلن - أمس - القلمون الشرقى منطقة خالية من الإرهاب ، بعد سيطرته على بلدات الرحيبة وجيرود والضمير، التى كانت تخضع لسيطرة 9 جماعات مسلحة منها "جيش الإسلام".


وذكرت وسائل إعلام سورية أنه تم إخراج نحو 5.5 ألف مسلح وذويهم من القلمون الشرقى، وفق اتفاق جرى التوصل إليه مع القوات السورية برعاية روسية يقضى بتوفير ممر آمن لآلاف المقاتلين وعائلاتهم إلى الشمال السورى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

روسيا: تصرف واشنطن بممتلكاتنا الدبلوماسية يتجاوز حدود المعقول

روسيا تطلق قمرا اصطناعيا جديدا للاستشعارعن بعد

مسئول: أمريكا ستطالب أعضاء حلف الأطلسي بزيادة الإنفاق وتحذر من روسيا

روسيا تزود إيران بـ 20 طائرة مدنية.. والصفقة مليار دولار

موسكو: اجتماع لوزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران السبت لبحث الوضع فى سوريا

روسيا تنفى مزاعم البنتاجون حول ضرب موقع "شنشار" السورى بـ 22 صاروخا

روسيا

سوريا

عسكرى

الشرطة الروسية

روسيا

سوريا

أخبار عربية

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
بالأرقام..نص مشروع موازنة هيئة التنمية السياحية بقيمة 7 مليار جنيه

بالأرقام..نص مشروع موازنة هيئة التنمية السياحية بقيمة 7 مليار جنيه

فيديو وصور.. الرش بالماء عقاب مخالفة المشاة للإشارة الحمراء فى الصين

فيديو وصور.. الرش بالماء عقاب مخالفة المشاة للإشارة الحمراء فى الصين

فيديو.. رئيس الرقابة الإدارية يحقق بنفسه فى قضايا الإهمال بالقاهرة الجديدة بعد كارثة السيول.. الوزير محمد عرفان يفاجئ موظفى محطة الكهرباء ويستمع لشكاوى المواطنيين.. ويؤكد للعاملين: "إحمدوا ربنا إن مفيش حد مات"

فيديو.. رئيس الرقابة الإدارية يحقق بنفسه فى قضايا الإهمال بالقاهرة الجديدة بعد كارثة السيول.. الوزير محمد عرفان يفاجئ موظفى محطة الكهرباء ويستمع لشكاوى المواطنيين.. ويؤكد للعاملين: "إحمدوا ربنا إن مفيش حد مات"

ريال مدريد يقترب من نهائى دورى أبطال أوروبا بثنائية فى ملعبه المفضل أليانز أرينا.. بايرن ميونخ يواصل السقوط أمام الفريق الملكى فى ليلة سيئة للدون رونالدو.. الميرنجى يُحقق الفوز 150 بقدم أفضل مدافع هداف

ريال مدريد يقترب من نهائى دورى أبطال أوروبا بثنائية فى ملعبه المفضل أليانز أرينا.. بايرن ميونخ يواصل السقوط أمام الفريق الملكى فى ليلة سيئة للدون رونالدو.. الميرنجى يُحقق الفوز 150 بقدم أفضل مدافع هداف

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

صور.. عطر كيم كاردشيان الجديد مجسم لجسدها العارى

صور.. عطر كيم كاردشيان الجديد مجسم لجسدها العارى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة