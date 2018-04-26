موسكو: الشرطة العسكرية الروسية والسورية تنظم دوريات مشتركة فى القلمون

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الشرطة العسكرية الروسية وبالتعاون مع الشرطة السورية ستبدأ فى تسيير دوريات مشتركة فى قرى وبلدات القلمون الشرقى المحررة مؤخرا.

وقالت الوزارة - وفقا لقناة (روسيا اليوم ) الخميس " إن الشرطة العسكرية الروسية والشرطة السورية ستنفذان دوريات مشتركة فى بلدات القلمون الشرقى لضمان سلامة السكان وتوفير الأمن فى المدارس والمستشفيات والمؤسسات الحكومية".



وكان الجيش السورى أعلن - أمس - القلمون الشرقى منطقة خالية من الإرهاب ، بعد سيطرته على بلدات الرحيبة وجيرود والضمير، التى كانت تخضع لسيطرة 9 جماعات مسلحة منها "جيش الإسلام".



وذكرت وسائل إعلام سورية أنه تم إخراج نحو 5.5 ألف مسلح وذويهم من القلمون الشرقى، وفق اتفاق جرى التوصل إليه مع القوات السورية برعاية روسية يقضى بتوفير ممر آمن لآلاف المقاتلين وعائلاتهم إلى الشمال السورى.