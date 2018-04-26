video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 26 أبريل 2018 12:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل وإصابة 5 من عناصر الشرطة الاتحادية فى هجوم لداعش جنوب كركوك

الخميس، 26 أبريل 2018 11:34 ص
مقتل وإصابة 5 من عناصر الشرطة الاتحادية فى هجوم لداعش جنوب كركوك القوات العراقية ـ صورة أرشيفية


بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق

أفاد مصدر أمنى عراقى اليوم الخميس، بمقتل اثنين من عناصر الشرطة الاتحادية وإصابة 3 آخرين فى هجوم شنه مسلحو تنظيم (داعش) الإرهابى على مركز للشرطة جنوب محافظة كركوك.

وقال المصدر - لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - "إن عناصر من التنظيم هاجموا مركزا للشرطة الاتحادية فى قرية ربيضة جنوب قضاء داقوق بجنوب محافظة كركوك العراقية"، مضيفا أن الهجوم أسفر عن مقتل عنصرين من الشرطة الاتحادية وإصابة 3 أشخاص بجروح.

ومن جانبه، نفى المركز الإعلامى الأمنى العراقى ما تردد عن إسقاط داعش لبعض القرى جنوب محافظة كركوك، داعيا وسائل الإعلام وبعض الأحزاب إلى توخى الدقة والحذر قبل نشر المعلومات وعدم استغلال قرب الانتخابات لتحقيق مكاسب عبر تلفيق الأكاذيب.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انطلاق حملة لتطهير طريق "كركوك – تكريت" من المخلفات الحربية لداعش بالعراق

مقتل الذراع الأيمن لزعيم تنظيم داعش فى كركوك بالعراق

الحشد الشعبى العراقى: مقتل 5 من عناصر داعش جنوب غربى كركوك

العراق

كركوك

داعش

الشرطه العراقيه

الحرب فى العراق




لا تفوتك
بالأرقام..نص مشروع موازنة هيئة التنمية السياحية بقيمة 7 مليار جنيه

بالأرقام..نص مشروع موازنة هيئة التنمية السياحية بقيمة 7 مليار جنيه

فيديو وصور.. الرش بالماء عقاب مخالفة المشاة للإشارة الحمراء فى الصين

فيديو وصور.. الرش بالماء عقاب مخالفة المشاة للإشارة الحمراء فى الصين

فيديو.. رئيس الرقابة الإدارية يحقق بنفسه فى قضايا الإهمال بالقاهرة الجديدة بعد كارثة السيول.. الوزير محمد عرفان يفاجئ موظفى محطة الكهرباء ويستمع لشكاوى المواطنيين.. ويؤكد للعاملين: "إحمدوا ربنا إن مفيش حد مات"

فيديو.. رئيس الرقابة الإدارية يحقق بنفسه فى قضايا الإهمال بالقاهرة الجديدة بعد كارثة السيول.. الوزير محمد عرفان يفاجئ موظفى محطة الكهرباء ويستمع لشكاوى المواطنيين.. ويؤكد للعاملين: "إحمدوا ربنا إن مفيش حد مات"

ريال مدريد يقترب من نهائى دورى أبطال أوروبا بثنائية فى ملعبه المفضل أليانز أرينا.. بايرن ميونخ يواصل السقوط أمام الفريق الملكى فى ليلة سيئة للدون رونالدو.. الميرنجى يُحقق الفوز 150 بقدم أفضل مدافع هداف

ريال مدريد يقترب من نهائى دورى أبطال أوروبا بثنائية فى ملعبه المفضل أليانز أرينا.. بايرن ميونخ يواصل السقوط أمام الفريق الملكى فى ليلة سيئة للدون رونالدو.. الميرنجى يُحقق الفوز 150 بقدم أفضل مدافع هداف

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

صور.. عطر كيم كاردشيان الجديد مجسم لجسدها العارى

صور.. عطر كيم كاردشيان الجديد مجسم لجسدها العارى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة