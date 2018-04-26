مقتل وإصابة 5 من عناصر الشرطة الاتحادية فى هجوم لداعش جنوب كركوك

مقتل وإصابة 5 من عناصر الشرطة الاتحادية فى هجوم لداعش جنوب كركوكالخميس، 26 أبريل 2018 11:34 ص
القوات العراقية ـ صورة أرشيفية
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أفاد مصدر أمنى عراقى اليوم الخميس، بمقتل اثنين من عناصر الشرطة الاتحادية وإصابة 3 آخرين فى هجوم شنه مسلحو تنظيم (داعش) الإرهابى على مركز للشرطة جنوب محافظة كركوك.
وقال المصدر - لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - "إن عناصر من التنظيم هاجموا مركزا للشرطة الاتحادية فى قرية ربيضة جنوب قضاء داقوق بجنوب محافظة كركوك العراقية"، مضيفا أن الهجوم أسفر عن مقتل عنصرين من الشرطة الاتحادية وإصابة 3 أشخاص بجروح.
ومن جانبه، نفى المركز الإعلامى الأمنى العراقى ما تردد عن إسقاط داعش لبعض القرى جنوب محافظة كركوك، داعيا وسائل الإعلام وبعض الأحزاب إلى توخى الدقة والحذر قبل نشر المعلومات وعدم استغلال قرب الانتخابات لتحقيق مكاسب عبر تلفيق الأكاذيب.
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