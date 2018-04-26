مسؤول فلسطينى يطالب بتقديم الدعم الفنى والتقنى لمرافق الأرصاد الجوية لبلاده







كتب مصطفى عنبر

طالب وكيل وزارة النقل والمواصلات بفلسطين عمار ياسين، الدول العربية بتقديم الدعم الفنى والتقنى لمرافق الأرصاد الجوية الفلسطينية.

وأكد ياسين، فى تصريحات له على هامش أعمال الدورة الثانية لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ التى انطلقت أعمالها اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة السعودية، أهمية مشاركة فلسطين فى الاجتماع الوزارى اليوم فى ظل أن الأمة العربية تواجه الكثير من التحديات والصعوبات خاصة فيما يتعلق بالمناخ والتغييرات المناخية التى تواجه العالم والمنطقة العربية حيث تؤثر هذه التغييرات على أهم القطاعات الحيوية منها " الزراعة، المياه، الطاقة، البيئة، السياحة" حيث تشكل ابعادا سياسية واجتماعية واقتصادية بالغة الأهمية .

وأضاف ياسين، أن هناك كثير من الدول العربية تعرضت خلال السنوات الاخيرة لحالات جوية عنيفة مثل الفيضانات وعواصف ثلجية ودورات جفاف وموجات حر وعواصف رملية، مشيرا إلى أن آثارها كانت سلبية على حياة المواطنين بالإضافة إلى الخسائر البشرية، حيث إن زيادة عدد السكان فى المنطقة العربية خلال السنوات القادمة سوف يؤدى إلى زيادة الطلب على الغذاء والماء حيث سيشكل ضغطا إضافيا على مصادر المياه الموجودة فى المنطقة .

وطالب وكيل وزارة النقل والمواصلات، بضرورة تطوير الآليات وتعزيز العمل العربى المشترك فى مجال المناخ والتغييرات المناخية وتطوير دعم مرافق الأرصاد الجوية بالأجهزة والمعدات وتشجيع البحث العلمى من خلال مشاريع مشتركة بين الدول العربية وذلك كوّن المعلومات التى تصدر عن دوائر الأرصاد الجوية تساهم فى حماية الأرواح والممتلكات من خلال النشرات الجوية والخدمات المناخية لمواجهة الاثار الناجمة عن التغييرات المناخية .

كما أعرب عن شكره إلى وزير النقل ومدير عام الأرصاد الجوية فى الأردن، على التوقيع على اتفاقية التعاون المشترك وتدريب كوادر الأرصاد الجوية الفلسطينية لفترة ثلاث سنوات ماضية " 2015، 2016، 2017"، وذلك بدعم الوكالة اليابانية للتعاون الدولى JICA.