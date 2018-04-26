"مرافق أسوان" تشن حملة على المقاهى وقائدى الحناطير المخالفة

أسوان ندى سليم

شنت شرطة المرافق بمديرية أمن أسوان، برئاسة العقيد محمد مشالى، والرائد شريف الحجار رئيس مباحث المرافق، حملة مكبرة على المقاهى غير المرخصة بمنطقة كسر الحجر والعقاد التابعة لمركز أسوان، صباح اليوم الخميس، التى اسفرت عن تحرير 5 مخالفات بيئة نتيجة استخدام "الشيشة"، وتم ضبط 110 من المضبوطات المتنوعة.

وشنت شرطة المرافق حملة أخرى لضبط سير عمل الحناطير المنتشرة على طريق الكورنيش الرئيسى، اسفرت عن ضبط 3 حناطير لمخالفتها الطريق المخصص لها للسير به، وذلك فى إطار حملات متتالية بعد صدور عدد شكاوى من المواطنين من قبل سائقى الحناطير لعدم التزامهم بالتعليمات المقررة عليهم وأهمها ارتداء الحفاضات للحناطير، حفاظا على النظافة العامة.