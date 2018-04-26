محافظ الغربية: مليار جنيه لإقامة 173 مدرسة للقضاء على كثافة الفصول







الغربيه محمد طارق

أكد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية بأنه بلغ عدد المدارس التى تم استلامها والجارى العمل بها والجارى طرحها 173 مدرسة بتكلفة تقارب المليار جنيه.

وبلغ عدد المشروعات التعليمية التى تمت خلال الفترة من 1/1/2016 إلى تاريخه 109 مدارس بعدد فصول 1733 فصلا وبتكلفة 545 مليون جنيه، بينما بلغ عدد المدارس الجارى العمل بها على نطاق المحافظة 54 مدرسة باجمالى 874 فصلا وبتكلفة 343 مليون جنيه.

كما تم طرح 10 مدارس باجمالى 215 فصلا وبتكلفة 32 مليون جنيه، كما بلغ عدد المدارس الجاهزة للطرح والجارى تجهيزها للطرح لعام 2017/2018 عدد 69 مدرسة باجمالى عدد فصول 1213 فصلا وبتكلفة 231 مليون جنيه.

وأضاف محافظ الغربية فى بيان انه تم توفير 376 قطعة أرض صالحة لبناء مدراس عليها منهم 140 قطعة تبرع من مواطنى محافظة الغربية، مشيرا إلى مواصلة العمل فى بناء المدارس الجديدة حتى تصل كثافة الطلاب بالفصول إلى المعدلات الطبيعية مع مراعاة الزيادة السكانية فى الفترة القادمة على مستوى نطاق محافظة الغربية.