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محافظ الغربية.. مليار جنية لإقامة 173 مدرسة بالغربية للقضاء على كثافة الفصول

الخميس، 26 أبريل 2018 10:26 م
محافظ الغربية.. مليار جنية لإقامة 173 مدرسة بالغربية للقضاء على كثافة الفصول اللواء احمد ضيف صقر محافظ الغربية


الغربية عادل ضرة
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أكد اللواء احمد ضيف صقر  محافظ الغربية بأنه بلغ عدد المدارس التي تم استلامها والجاري العمل بها والجاري طرحها 173 مدرسة بتكلفة تقارب المليار جنية  ،حيث بلغ عدد المشروعات التعليمية التي تمت خلال  الفترة من 1 يناير 2016 حتى الان بلغ  109 مدارسة بعدد فصول 1733 فصلا وبتكلفة 545 مليون جنية ،بينما بلغ عدد المدارس الجاري العمل بها على نطاق المحافظة54 مدرسة باجمالى 874فصلا وبتكلفة 343 مليون جنية .كما تم طرح  10 مدارس باجمالى 215 فصلا وبتكلفة 32 مليون جنية .كما بلغ عدد المدارس الجاهزة للطرح والجاري تجهيزها للطرح لعام 2017/2018 عدد 69 مدرسة باجمالى عدد فصول 1213 فصلا وبتكلفة 231 مليون جنية .
 
واضاف محافظ الغربية فى بيان انه تم توفير 376 قطعة ارض صالحة لبناء مدراس عليها منهم 140 قطعة تبرع من مواطني محافظة الغربية مشيرا إلى مواصلة العمل في بناء المدارس الجديدة حتى تصل كثافة الطلاب بالفصول إلى المعدلات الطبيعية مع مراعاة الزيادة السكانية في الفترة القادمة على مستوى نطاق محافظة الغربية
 
 

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