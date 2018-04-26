محافظ الإسكندرية يشارك بـ"مجلس المحافظين" لمتابعة استعدادات شهر رمضان







الإسكندرية جاكلين منير

شارك الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم فى اجتماع مجلس المحافظين الذى انعقد اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الاستعدادات التى اتخذتها كل جهة لاستقبال شهر رمضان الكريم ، ومتابعة معدلات التنفيذ بالمشروعات القومية والخدمية والتنموية بالمحافظات، واستعراض تقرير حول الآثار المترتبة على سوء الأحوال الجوية فى الأيام الأخيرة، وذلك بحضور عدد من الوزراء.

واستعرض اجتماع مجلس المحافظين تقريرا من الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية حول المخزون الاستراتيجى من السلع الغذائية بالمحافظات، والاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم.

ووجه رئيس الوزراء المحافظين بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وتكثيف الحملات عليها بالتنسيق بين مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، وتشكيل غرف عمليات بالمحافظات ووزارة التموين لمتابعة حالة الأسواق، واستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل فورى ومحاسبة المخالفين ، والتأكد من توافر السلع بكميات كافية فى المجمعات الاستهلاكية ومعارض "أهلا رمضان" التى تقيمها الدولة بالمحافظات ، وذلك فى إطار جهود الدولة لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

كما تابع رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين، زيادة الكميات المطرحة من اللحوم إلى 7500 طن، ومثلها للدواجن، اعتبارا من أول مايو المقبل، ورفعها إلى 10 آلاف طن للحوم ومثلها للدواجن طوال أيام شهر رمضان، ومضاعفة الكميات المطروحة للسلع الأخرى وفى مقدمتها الزيت والسكر والألبان والبقوليات وكل مستلزمات رمضان.

و ناقش المجلس العديد من الموضوعات على رأسها تطورات وتداعيات سوء الأحوال الجوية، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للاستعداد وسرعة الاستجابة، خاصة بالمحافظات الأكثر تأثرا بسوء الأحوال الجوية.