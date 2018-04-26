محافظا الإسماعيلية وسوهاج: اجتماع مجلس المحافظين ناقش استعدادات شهر رمضان

الإسماعيلية – جمال حراجى سوهاج – عمرو خلف

قال اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، إن اجتماع مجلس المحافظين اليوم ناقش عدة موضوعات أهمها مهلة استرداد الأراضي،والتى تنتهي فى 14 يونيو ولا تمديد بعد ذلك،والتعامل بجديه مع تنفيذ القانون فى استرداد أراضى الدولة،وتسهيل الإجراءات الخاصة بتقنين وضع اليد لمن تنطبق عليهم المواصفات والشروط حسب القانون 144 لسنة 2017.

وأشار محافظ الإسماعيلية فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع إلى أن مجلس المحافظين ناقش استعدادات شهر رمضان والتوسع فى منافذ أهل رمضان على مستوى المحافظات لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة والسيطرة على الأسعار فى كافة السلع التى يحتاجها المواطن.

وأكد المحافظ على أنة تم التشديد على الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالى وزيادة الاعتمادات المالية للخطة القادمة فى العام القادم والتى تبدأ من يوليو 2018 وتنتهى فى يونيو 2019،كما تم تكليف وزارة الإسكان بتركيب عدادات مياه مسبوقة الدفع للمرافق العامة والمؤسسات الحكومية لتوفير المياه والحد من الاستهلاك فى مياه الشرب .

وأضاف محافظ الإسماعيلية أن رئيس الوزراء خلال الاجتماع طالب بحملة للحد من قبح المبانى وضرورة دهان واجهات العمارات والأبراج بألوان مختلفة عن الطوب الأحمر،كنوع من الشكل الجمالي والحضارى،وأن تكون هذة الحملة فى جميع ألمحافظات مشير إلى أن الإسماعيلية بدأت بالفعل فى تنفيذ هذه الحملة ومنح أصحاب الأبراج 15 يوم مهلة لدهان واجهات الأبراج وفى حالة عدم التنفيذ سيتم قطع المرافق عن المبانى، بناء على قرار رئيس الوزراء أثناء زيارته للإسماعيلية فى لأيام الماضية.

فى ذات السياق قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج أن اجتماع مجلس المحافظين اء ناقش الاستعدادات اللازمة بالمحافظات لاستقبال شهر رمضان الكريم ، ومتابعة معدلات التنفيذ بالمشروعات القومية والخدمية والتنموية ،

كما استعرض تقريرا حول الآثار المترتبة علي سوء الاحوال الجوية مؤخرا .

وقال المحافظ فى ، أن رئيس الوزراء وجه خلال الاجتماع بمراقبة الأسواق بجميع المحافظات وتشديد الرقابة والتأكد من توافر السلع بكميات كافية فى المجمعات الاستهلاكية ومعارض "أهلا رمضان". ، مشيرا إلي زيادة الكميات المطروحة من اللحوم إلى 7500 طن، ومثلها من الدواجن، اعتبارا من أول مايو المقبل، ورفعها إلى 10 آلاف طن للحوم و10 آلاف طن للدواجن خلال شهر رمضان ، ومضاعفة الكميات المطروحة للسلع الأخرى وفى مقدمتها الزيت والسكر والألبان والبقوليات وكل مستلزمات الشهر الكريم .

وأضاف عبد المنعم أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة تفعيل دور الحملات الرقابية على الأسواق بالتنسيق بين مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وتشكيل غرف عمليات بالمحافظات ووزارة التموين لمتابعة حالة الأسواق واستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل فورى ومحاسبة المخالفين ، مشيرا إلي متابعة المهندس شريف اسماعيل لجهود الوزارات المعنية لزيادة عدد كراتين السلع التموينية المقرر توزيعها مجانا بالمناطق والقرى الأكثر احتياجا،ليصل عددها إلى مليون شنطة، تتحمل تكلفتها وزارات الأوقاف والبترول والسياحة،وتتولى الأوقاف توزيعها.