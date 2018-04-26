مجلس جامعة الزقازيق يقترح قبول 20 ألف طالب للعام الجامعي القادم







الشرقية - حمدى عبد العظيم

وافق مجلس جامعة الزقازيق، برئاسة الدكتور خالد عبد الباري في جلسته الأخيرة، علي قبول 20 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2018 /2019 على النحو التالي: 4000 بكلية التجارة، و3000 بالآداب، و 1000 بالحقوق، و1400 بالعلوم، و1200 بالتربية "1100 بالتربية عام و1000 التربية تعليم أساسي"، و 1200 طالب وطالبة بكلية التربية النوعية عام، و 200 الفنية و130 بالموسيقية، و500 بالطب البشري و500 بالهندسة، و 600 بالطب البيطري و400 بالصيدلة، و650 بالزراعة و 100 بالهندسة الزراعية.

كما سيتم قبول 400 بالتربية الرياضية بنين، و350 بالتربية الرياضية بنات، و900 التكنولوجيا والتنمية "500 بالشعبة التجارية و400 بالشعبة الزراعية "، و 600 بعلوم ذوي الإعاقة والتأهيل "300 بشعبة أخصائي و300 بشعبة تربوي"، و 400 بالتربية والطفولة المبكرة و300 بالتمريض، و 300 بالحاسبات والمعلومات، و 200 بالآثار بصان الحجر، و100 بكلية العلوم الطبية والتطبيقية، و50 بطب وجراحة الفم والأسنان.

كما تم اقتراح قبول، 400 بالمعهد الفني للتمريض بالزقازيق، و300 بالمعهد الفني للتمريض بفاقوس.