video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 26 أبريل 2018 12:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

غدا.. تصويت اللبنانيين بالخارج فى الانتخابات النيابية

الخميس، 26 أبريل 2018 12:05 م
غدا.. تصويت اللبنانيين بالخارج فى الانتخابات النيابية سعد الحريرى فى جولة انتخابية


بيروت(أ ش أ)
إضافة تعليق

قالت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، إن المرحلة الأولى من تصويت اللبنانيين بالخارج فى الانتخابات النيابية ستنطلق غدا الجمعة .

وذكر بيان لوزارة الخارجية اللبنانية ،أن القاهرة ستكون المحطة الأولى فى هذا الإقتراع التاريخى الذى سيمارسه اللبنانيون الذين سجلوا أصواتهم بالخارج فى ست دول عربية هى مصر والسعودية والإمارات و الكويت وقطر، وسلطنة عمان. وتستمر عملية الاقتراع فى هذا اليوم حتى الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت لبنان.

وأوضح البيان أن المرحلة الثانية من انتخابات الخارج ستجرى يوم الأحد الموافق 29/8/2018 فى 33 دولة بالإضافة إلى جزيرة جوادلوب وستبدأ عملية الاقتراع منتصف ليل السبت الأحد بتوقيت بيروت انطلاقا من الساحل الشرقى لأستراليا على أن يختتم التصويت فى تمام الساعة الثامنة صباح يوم الاثنين 30/4/2018 بتوقيت لبنان بعد إقفال صناديق الاقتراع فى تمام الساعة العاشرة ليلا بتوقيت الساحل الغربى للولايات المتحدة الأمريكية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحريرى يطلق تطبيقاً لتحميل صور "السلفى" مع مناصريه قبل الانتخابات

تطبيق سعد الحريرى للسيلفى احدث وسائل رئيس الحكومة اللبنانية لكسب الانتخابات

سعد الحريرى بجولة انتخابية: اللوائح الأخرى بخلاف المستقبل تمثل بشار الأسد

تصويت اللبنانيين بالخارج

لبنان

الانتخابات النيابيه اللبنانيه

الخارجيه اللبنانيه

انتخابات لبنان




لا تفوتك
بالأرقام..نص مشروع موازنة هيئة التنمية السياحية بقيمة 7 مليار جنيه

بالأرقام..نص مشروع موازنة هيئة التنمية السياحية بقيمة 7 مليار جنيه

فيديو وصور.. الرش بالماء عقاب مخالفة المشاة للإشارة الحمراء فى الصين

فيديو وصور.. الرش بالماء عقاب مخالفة المشاة للإشارة الحمراء فى الصين

فيديو.. رئيس الرقابة الإدارية يحقق بنفسه فى قضايا الإهمال بالقاهرة الجديدة بعد كارثة السيول.. الوزير محمد عرفان يفاجئ موظفى محطة الكهرباء ويستمع لشكاوى المواطنيين.. ويؤكد للعاملين: "إحمدوا ربنا إن مفيش حد مات"

فيديو.. رئيس الرقابة الإدارية يحقق بنفسه فى قضايا الإهمال بالقاهرة الجديدة بعد كارثة السيول.. الوزير محمد عرفان يفاجئ موظفى محطة الكهرباء ويستمع لشكاوى المواطنيين.. ويؤكد للعاملين: "إحمدوا ربنا إن مفيش حد مات"

ريال مدريد يقترب من نهائى دورى أبطال أوروبا بثنائية فى ملعبه المفضل أليانز أرينا.. بايرن ميونخ يواصل السقوط أمام الفريق الملكى فى ليلة سيئة للدون رونالدو.. الميرنجى يُحقق الفوز 150 بقدم أفضل مدافع هداف

ريال مدريد يقترب من نهائى دورى أبطال أوروبا بثنائية فى ملعبه المفضل أليانز أرينا.. بايرن ميونخ يواصل السقوط أمام الفريق الملكى فى ليلة سيئة للدون رونالدو.. الميرنجى يُحقق الفوز 150 بقدم أفضل مدافع هداف

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

صور.. عطر كيم كاردشيان الجديد مجسم لجسدها العارى

صور.. عطر كيم كاردشيان الجديد مجسم لجسدها العارى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة