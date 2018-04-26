غدا.. تصويت اللبنانيين بالخارج فى الانتخابات النيابية







بيروت(أ ش أ)

قالت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، إن المرحلة الأولى من تصويت اللبنانيين بالخارج فى الانتخابات النيابية ستنطلق غدا الجمعة .

وذكر بيان لوزارة الخارجية اللبنانية ،أن القاهرة ستكون المحطة الأولى فى هذا الإقتراع التاريخى الذى سيمارسه اللبنانيون الذين سجلوا أصواتهم بالخارج فى ست دول عربية هى مصر والسعودية والإمارات و الكويت وقطر، وسلطنة عمان. وتستمر عملية الاقتراع فى هذا اليوم حتى الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت لبنان.

وأوضح البيان أن المرحلة الثانية من انتخابات الخارج ستجرى يوم الأحد الموافق 29/8/2018 فى 33 دولة بالإضافة إلى جزيرة جوادلوب وستبدأ عملية الاقتراع منتصف ليل السبت الأحد بتوقيت بيروت انطلاقا من الساحل الشرقى لأستراليا على أن يختتم التصويت فى تمام الساعة الثامنة صباح يوم الاثنين 30/4/2018 بتوقيت لبنان بعد إقفال صناديق الاقتراع فى تمام الساعة العاشرة ليلا بتوقيت الساحل الغربى للولايات المتحدة الأمريكية.