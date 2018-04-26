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عودة 259 مصريا عبر منفذ السلوم البرى خلال 24 ساعة

الخميس، 26 أبريل 2018 03:28 م
عودة 259 مصريا عبر منفذ السلوم البرى خلال 24 ساعة منفذ السلوم - أرشيفية


أ.ش.أ
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أكد مدير أمن مطروح، عودة 259 مصريا عبر منفذ السلوم البرى، بينهم 207 أشخاص سافروا بصورة شرعية، و52 بصورة غير شرعية، وتم تداول 371 شاحنة فى الاتجاهين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مدير أمن مطروح، فى بيان له اليوم ، إنه تم إنهاء إجراءات سفر 1012 شخصا عبر المنفذ، منهم 229 مصريًا و783 ليبيًا، إلى جانب إنهاء إجراءات مغادرة 186 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية، ومواد البناء، والرخام، من المنفذ، متجهة لمنفذ مساعد الليبى، وإنهاء إجراءات وصول 185 شاحنة، لتحميل بضائعها من الجانب المصرى.

 

 


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