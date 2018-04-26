عودة المياه لمدينة كوم أمبو بعد انقطاع 8 ساعات بسبب الصيانة







أسوان - عبد الله صلاح

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، اليوم الخميس، عن عودة المياه لمدينة كوم أمبو بعد قطعها 8 ساعات عن المدينة.

وكانت الشركة أعلنت عن قطع المياه من الساعة السادسة صباح حتى الساعة الثانية بعد الظهر، وذلك للقيام بعمل صيانة لعدد من الخطوط الرئيسية بمدينة كوم أمبو، وناشد المواطنين بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.