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الخميس، 26 أبريل 2018 04:58 م
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عودة المياه لمدينة كوم أمبو بعد انقطاع 8 ساعات بسبب الصيانة

الخميس، 26 أبريل 2018 03:46 م
عودة المياه لمدينة كوم أمبو بعد انقطاع 8 ساعات بسبب الصيانة قطع المياه -أرشيفية


أسوان - عبد الله صلاح
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، اليوم الخميس، عن عودة المياه لمدينة كوم أمبو بعد قطعها 8 ساعات عن المدينة.

وكانت الشركة أعلنت عن قطع المياه من الساعة السادسة صباح حتى الساعة الثانية بعد الظهر، وذلك للقيام بعمل صيانة لعدد من الخطوط الرئيسية بمدينة كوم أمبو، وناشد المواطنين بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

 


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