عودة المياه لمدينة كوم أمبو بعد انقطاع 8 ساعات بسبب الصيانة

عودة المياه لمدينة كوم أمبو بعد انقطاع 8 ساعات بسبب الصيانةالخميس، 26 أبريل 2018 03:46 م
قطع المياه -أرشيفية
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، اليوم الخميس، عن عودة المياه لمدينة كوم أمبو بعد قطعها 8 ساعات عن المدينة.
وكانت الشركة أعلنت عن قطع المياه من الساعة السادسة صباح حتى الساعة الثانية بعد الظهر، وذلك للقيام بعمل صيانة لعدد من الخطوط الرئيسية بمدينة كوم أمبو، وناشد المواطنين بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.
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