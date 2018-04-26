عرض تجارب الجامعات فى مناهضة العنف ضد المرأة بالمنصورة

استضافت قاعة ابو النجا بكلية الطب جامعة المنصورة ندوة بعنوان " تجارب الجامعات المصرية في مناهضة العنف ضد المرأة " برعاية الدكتور محمد حسن القناوي رئيس جامعة المنصورة ، وريادة الدكتورأشرفعبد الباسط نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب ، وتنظيم الدكتورة سماح السعيد مسئول لجنة تمكين الفتيات التابعة للجنه التواصل الطلابي بالجامعة.

وإستضافت الندوة الدكتورة مها السعيد مديرة وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة المنصورة ، والسيد عماد كريم متخصص برامج المناصرة والإبتكار ومسئول مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة الإقليمي وخالد البهنساوي عضو مؤسس في حملة مكانك فين الممولة من قبل المجلس الثقافي البريطاني.

وتم عرض فديو خاص بمناهضة التحرش وتضمن توضيح التأثير النفسي للتحرش ويوضح اعراض التحرش النفسي الجسدي والالكتروني ، داعما الفتيات الي تقديم الشكاوي القانونية ، ومن ثم تقديم الجلسات النفسيه العلاجية لهم وأن جميع الأمور تسير بسريه تامة.

وتهدف الوحده الي توفير بيئة تعليميه يحظي فيها أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب والطالبات يالتقدير والاحترام والمساواة في الحقوق والواجبات وتطبيق سياسات لمناهضة التحرش وتفعيل التدابير اللازمة للوقاية والتوعية واتخاذ الاجراءات المناسبة للتعامل مع فعل التحرش ومعالجة الاثار المترتبة عليه.وبناء كوادر مدربة وفعالة في مجال التحرش والعنف ضد المرأة.

وتم عرض سياسة وحدة مكافحة التحرش والتى تعتمد علي محورين الأول علي اتخاذ إجراءات للوقاية والثاني التدابير اللازمة للتعامل مع فعل التحرش ومعالجة الأثار المترتبة عليه ، ويتم التعامل مع ذلك بالتخاطب مع الطلاب والأمن والإدارين بالجامعة .

كما قام السيد عماد كريم بعرض حملة "قصتها" التابعة للأمم المتحدة للمرأة والتي توجد في حوالي 40 دولة حول العالم من بينهم مصر وتعتمد علي سد الفجوة المعرفية الموجودة علي موقع ويكيبيديا فيما يتعلق بالمرأة وقضايا المرأة. فتعتمد الحملة علي ترجمة وتحرير عدة مقالات عن المرأة باللغة العربية حيث تهدف الحملة للتدوين على موقع "ويكيبيديا" عن المرأة وإنجازاتها.

تعد الحملة جزء من دعم مبادرة الخارجية السويدية "ويكي غاب" لمزيد من العدالة في المحتوى النسوي عبر الإنترنت. فهناك 25 في المائة فقط من مقالات "ويكيبيديا" خاصة بالنساء، ويبلغ تعداد العاملات في التحرير على الموقع10 في المائة فقط؛ ولهذا تعقد ورش تحرير جماعية في القاهرة والإسكندرية لترجمة وتحرير المزيد من المقالات. كما أبدي السيد عماد كريم إستعداده لعقد ورش عمل مماثلة بجامعة المنصورة.

أما حملة "مكانك فين" فتأتي في إطار تنفيذ مبادرة مع المجلس الثقافي البريطاني من أجل إشراك الرجال في إيجاد حلول لقضايا العنف ضد المرأة علي اعتبارهم جزء من المشكلة.



