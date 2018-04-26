ضبط 256 بطاقة تموينية لدى تاجر تموينى بالفيوم

ضبط 256 بطاقة تموينية لدى تاجر تموينى بالفيومالخميس، 26 أبريل 2018 02:37 م
حمله تموينية - أرشيفية
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تمكنت حملة تموينية من إدارة تموين مركز أول الفيوم، من ضبط 256 بطاقة تموينية ذكية، لدى تاجر تمويني، بقرية هوارة المقطع، و69 بطاقة أخرى، لدى تاجر بقرية دسيا، بقصد إجراء عمليات بيع وهمية على ماكينة صرف المقررات التموينية .
كانت الحملة، تحت إشراف المحاسب عبدالفتاح شرف، وكيل وزارة التموين بالفيوم، ورئاسة المحاسب رمضان محمد عبد الباقي، مدير إدارة مركز الفيوم أول، ضبطت 256 بطاقة تموينية ذكية مجمعة، لدى تاجر تمويني بقرية هوارة المقطع، بغرض إثبات مبيعات وهمية على ماكينة صرف المقررات التموينية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
كما تمكنت الحملة التموينية، من ضبط 69 بطاقة تموينية ذكية مجمعة، بقرية دسيا بغرض إثبات مبيعات وهمية على ماكينة صرف المقررات التموينية، وأخطرت النيابة للتحقيق.
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