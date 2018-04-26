صور.. وفاة شخصين بسبب الفيضانات فى الضفة الغربية







القدس (أ ف ب)

توفى شاب وامرأة، الأربعاء فى فيضانات فى الضفة الغربية المحتلة، والنقب حيث هطلت أمطار غزيرة جدا، بحسب الشرطة، وجرفت المياه فلسطينية تبلغ من العمر 17 عاما فى شرق بيت لحم بالضفة الغربية.

وفى صحراء النقب جنوب إسرائيل جرف نهر شابا يبلغ من العمر 17 عاما، ايضا قبل ان يعثر على جثته، بحسب الشرطة، وتهطل على المنطقة امطار طوفانية يتوقع أن تستمر يومين آخرين أدت إلى غلق العديد من الشوارع وتوقف حركة المرور فيها.



ارتفاع منسوب المياه



الفيضانات فى فلسطين



سيارة تسير وسط المياه