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الخميس، 26 أبريل 2018 07:43 م
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صور.. وصول جثمان العالم الفلسطينى البطش بعد اغتياله فى كوالالمبور إلى غزة

الخميس، 26 أبريل 2018 05:56 م
صور.. وصول جثمان العالم الفلسطينى البطش بعد اغتياله فى كوالالمبور إلى غزة تشييع جثمان العالم الفلسطينى البطش


غزة (أ ف ب)
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وصل الخميس، جثمان العالم الفلسطينى فى مجال الطاقة فادى البطش الذى اغتاله مجهولون فى كوالالمبور إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودى مع مصر حيث يشيع بعد صلاة المغرب.

وأقامت حماس لفادى البطش (35 عاما) استقبالا تأبينيا على الجانب الفلسطينى فى معبر رفح بحضور قادة حماس والفصائل وعشرات من أفراد عائلته.

وقال خليل الحية القيادى البارز فى حماس فى كلمة الحركة "نحمل الاحتلال جريمة قتل العالم فادى البطش ونقول للاحتلال إن فاتورة الحساب ثقلت بيننا وبينك والعقاب قادم".

وأضاف "إذا كان العدو والذى وصلت رصاصته إليك أرادت قتل العلم والحقيقية فان الشعب الفلسطينى سيوجد الآلاف أمثال فادى" وتابع متوجها إلى قاتلى البطش "لن تفلتوا من العقاب".

من ناحيته قال خالد البطش القيادى فى حركة الجهاد الإسلامى فى كلمته ممثلا عن العائلة "نفتخر أننا نعيد جثامين شهدائنا إلى أرض الوطن لندفنهم تحت تراب الوطن".

تشييع جثمان العالم الفلسطينى البطش
تشييع جثمان العالم الفلسطينى البطش

 

جانب من تشييع الجثمان
جانب من تشييع الجثمان
 
 
زوجة العالم الفلسطينى البطش
زوجة العالم الفلسطينى البطش
 
نجل العالم الفلسطينى البطش
نجل العالم الفلسطينى البطش

 


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