video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 27 أبريل 2018 12:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. وزير خارجية الأردن يبحث مع نظيره البريطانى القضايا المشتركة

الخميس، 26 أبريل 2018 11:33 م
صور.. وزير خارجية الأردن يبحث مع نظيره البريطانى القضايا المشتركة أيمن الصفدى وبوريس جونسون


(أ ش أ)
إضافة تعليق

بحث وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى أيمن الصفدي، اليوم الخميس، بالعاصمة البريطانية لندن، مع وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون، علاقات الشراكة بين البلدين، فضلا عن آخر المستجدات الإقليمية.

ووفقا لبيان صادر اليوم عن الخارجية الأردنية، فقد أكد الوزيران عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية التى تجمع الأردن وبريطانيا وفاعلية الخطوات التى يتخذها البلدان لتطوير التعاون فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والدفاعية والأمنية.

وشددا على أهمية نتائج المباحثات التى أجراها العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى خلال زيارتها المملكة فى نوفمبر الماضى بدفع مسيرة التعاون الثنائى وتعزيز العلاقات المتميزة بين البدين.

كما أكد الصفدى وجونسون استمرار العمل معا من أجل حل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار.

وبحث الوزيران آخر مستجدات العملية السلمية، وأكدا ضرورة تكاتف الجهود لإنهاء الانسداد السياسى وإيجاد آفاق حقيقية لحل الصراع الفلسطينى الاسرائيلى على أساس حل الدولتين.

كما بحث الصفدى وجونسون التطورات فى الأزمة السورية حيث اتفقا على أن لا حل عسكرى للأزمة وعلى ضرورة تحقيق اختراق فى محاولات التوصل لحل سياسى على أساس القرار الأممى 2254.

ووضع الصفدى نظيره البريطانى فى صورة الأعباء التى تتحملها المملكة جراء استضافة مليون وثلاثمائة ألف سورى رغم ظروفها الاقتصادية الصعبة، لافتا إلى أن الأردن تجاوز طاقته الاستيعابية فيما يتعلق باللاجئين.

وثمن الدعم الذى يقدمه المجتمع الدولى للأردن لمساعدته على تلبية احتياجات اللاجئين، مؤكدا ضرورة استمرار هذا الدعم وزيادته.

وأكد الصفدى أيضا تثمين المملكة للدعم الذى تقدمه المملكة المتحدة للأردن للمساعدة فى هذا السياق، وعلى المستوى الثنائى أيضا.

وأشاد جونسون بالدور الإنسانى الذى يقوم به الأردن إزاء اللاجئين وبجهوده فى تعزيز السلام والاستقرار فى المنطقة.

واتفق الوزيران على استمرار العمل لزيادة التعاون وتكثيف التشاور والتنسيق فى جهود حل الأزمات الإقليمية.

الصفدى وجانسون
الصفدى وجانسون

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الخارجية الأمريكى الجديد يزور السعودية والأردن وإسرائيل مطلع الأسبوع

وزيرا خارجية روسيا والأردن يبحثان الوضع فى سوريا 3 مايو المقبل

وزير خارجية الأردن

الأردن

وزير الخارجية الاردني




لا تفوتك
الرئيس السيسى تعليقا على آثار الأمطار: سنكثف جهودنا لتلافيها

الرئيس السيسى تعليقا على آثار الأمطار: سنكثف جهودنا لتلافيها

أبو بكر الجندى: 1.8 مليون فدان أراضى متعدى عليها.. واسترددنا مليونا

أبو بكر الجندى: 1.8 مليون فدان أراضى متعدى عليها.. واسترددنا مليونا

البورصة تواصل تحقيق مستويات تاريخية.. رأس المال السوقى يتجاوز تريليون جنيه.. محسن عادل: تحسن الاقتصاد وارتفاع أحجام التداول ومشتريات الأجانب وراء الصعود.. وخبراء: ستستمر مع الإصلاح الاقتصادى والطروحات الحكومية

البورصة تواصل تحقيق مستويات تاريخية.. رأس المال السوقى يتجاوز تريليون جنيه.. محسن عادل: تحسن الاقتصاد وارتفاع أحجام التداول ومشتريات الأجانب وراء الصعود.. وخبراء: ستستمر مع الإصلاح الاقتصادى والطروحات الحكومية

اختيار محمد صلاح أفضل لاعب فى ذهاب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا

اختيار محمد صلاح أفضل لاعب فى ذهاب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا

ترامب فى حقل البطاطس.. "تايم" تحتفى بفلاحة إسبانية لشبهها بالرئيس الأمريكى

ترامب فى حقل البطاطس.. "تايم" تحتفى بفلاحة إسبانية لشبهها بالرئيس الأمريكى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة