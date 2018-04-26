صور.. رفع 10 طن قمامة ومخلفات صلبة فى حملة بمدينة سوهاج







سوهاج عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج عن رفع 10 طن قمامة ومخلفات صلبة فى حملة بسوهاج، واستمرار أعمال النظافة والتجميل بنطاق المركز، وذلك فى إطار خطة المحافظة للإرتقاء بمستوى النظافة وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

ومن جانبه قال محمد إمبابى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج فى بيان إن الوحدة المحلية قامت بحملة نظافة بمنطقة سيتى والموقف البحرى تم خلالها رفع كميات من القمامة والمخلفات الصلبة حيث تم رفع ما يقارب من 10 طن عن طريق عمال ومعدات الوحدة المحلية، وجارى اعمال المتابعة المستمرة لحملات النظافة.

وشدد عبد المنعم، على جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف حملات والنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين ورفع المخلفات والتراكمات ، والحفاظ على الشكل الحضارى للمحافظة.



رفع 10 طن قمامة بمدينة سوهاج



رفع 10 طن قمامة بمدينة سوهاج



رفع 10 طن قمامة بمدينة سوهاج