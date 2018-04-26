صور.. خطان طيران جديدان من مدن أستانا وشيمكنت إلى الغردقة







البحر الأحمر - عماد عرفة

انتهى اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر من جولة مكوكية استغرقت قرابة الأسبوع للمشاركة فى المعارض الدولية لتنشيط السياحة فى البحر الأحمر، حيث وصل المحافظ أمس من مدينة دبى عقب مشاركته فى ملتقى سوق السفر العربىATM بدبى، الذى وصل اليها من كازاخستان عقب مشاركته فى المعرض السياحى الدولى بكازخستان .

وشارك اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر؛ فى الملتقى سوق السفر العربى بدبى، ضمن الوفد المصرى برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة ومشاركة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، حيث يعد من أهم الفعاليات السياحية وأبرزها عالميًا لحركة السياحة الدولية الوافدة إلى منطقة الشرق الأوسط.

وكان الجناح المصرى فى الملتقى مساحته 423 م 2، يضم 42 مشاركا منهم 19 شركة، و19 فندقا ، وشركة مصر للطيران ، وشركة Air Cairo، بالإضافة إلى جناح خاص بالمقاصد السياحية فى محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء، وجناح مجمع لقطاع الأعمال " غرفة الشركات- غرفة الفنادق- الاتحاد المصرى للغرف السياحية.

من جانبه، قال اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، إن الهدف من المشاركة فى الملتقى العربى للسفر والسياحة بدبى، هو جذب العائلة العربية إلى شواطئ البحر الأحمر ومصر بشكل عام، مؤكدا على أن مشاركة مصر هذا العام لها طابع خاص، حيث تم عرض للأماكن السياحية المصرية على شاشات العرض ولكن بتقنية الواقع الافتراضى "Virtual Reality" ، كما تم عرض أفلام وثائقية عن سواحل البحر الأحمر والفنادق والمنتجعات المختلفة.

وأضاف محافظ البحر الأحمر أنه على هامش المشاركة فى الملتقى عقدت عدة لقاءات مع مسئولى شركات السياحة بدبى وكذلك الشركات العربية المشاركة فى الملتقى ومع وكالات الأنباء والصحف العربية والعالمية، لجذب المزيد من العربية للبحر الأحمر.

وقال المحافظ خلال الاجتماعات التى عقدت على هامش فعاليات الملتقى مع عدد كبير من ممثلى شركات السياحة العربية ومنظمى الرحلات وشركات الطيران أن ملتقى دبى يعد فرصة جيدة للتواصل بشكل جيد مع العاملين فى السوق العربية، والذى يؤدى إلى تبادل الخبرات ومناقشة سبل جديدة للترويج السياحى لزيادة الحركة السياحية العربية .

ومن جانب آخر، كان مثل اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، مصر، فى المشاركة فى معرض كازاخستان الدولى للسياحة والسفر، الأسبوع الماضى، بحضور سفير مصر بكازخستان، وذلك للترويج للسياحة المصرية فى كازخستان وجذب السائح الكازاخستانى لمصر، حيث أقيم المعرض فى مدينة ألماطى الكازخستانية فى التوقيت من 18 إلى 20 من ابريل الجارى .

وقال اللواء أحمد عبد الله -محافظ البحر الأحمر خلال مشاركته فى معرض كازخستان الدولى للسياحة والسفر، إن مصر أكثر أمانا من غيرها من الدول الأخرى، وكذلك فنادق المحافظة على أعلى مستوى من الجودة والخدمة، وتتمتع المحافظة وتتوافر بها كافة أنواع السياحة ومنها السياحة الشاطئية ، البيئية ، الثقافية ، الرياضية.

كما أكد المحافظ خلال لقائه مع ممثلين من شركات سياحة كازاخستانية، هناك أن محافظة البحر الأحمر تعمل على زيادة أعداد المطارات بالتنسيق مع الجهات الأخرى، استيعاب كافة الزائرين القادمين للمحافظة أيضا إنشاء الطرق الجديدة لتنشيط حركة السياحة البرية إلى محافظة القاهرة والأقصر والتمتع بالمزارات الثقافية والحضارية التاريخية .

وجاءت نتائج مشاركة محافظ البحر الأحمر فى المعرض الدولى للسياحة بكازخستان، بالاتفاق بين محافظ البحر الأحمر، مع وزير الثقافة والسياحة الكازاخستاني، على فتح خط جديد من مدينة "أستانا" إلى الغردقة الشهر القادم، وخط آخر من مدينة "شيمكنت" إلى الغردقه مباشرة فى شهر يونيو المقبل، فى تعاون سياحى جديد بين المحافظة وكازاخستان، والذى سيؤدى إلى توافد المزيد من السائحين الكازاخستان إلى محافظة البحر الأحمر وباقى محافظات مصر .

كما تم التباحث وتبادل وجهات النظر فى العمل على زيادة نسبة السائحين الكازاخستانين إلى مصر وتذليل كافة العقبات التى تحول دون تحقيق ذلك، معبرا عن تفضيل وحب السائح الكازاخى للمنتجعات والطبيعة المصرية الساحرة والمناخ المعتدل طوال العام.

كما التقى محافظى جنوب سيناء والبحر الأحمر، على هامش فعاليات معرض كازاخستان الدولى للسياحة والسفر مع ممثلى شركة كومباس كبرى الشركات السياحية الكازاخستانية الجالبة للسائحين الكازاخستانين إلى مصر معبرا عن تقديره لمجهودات الشركة فى زيادة أعداد السائحين والوقوف على كافة العقبات التى تحول نحو ذلك

وأضاف محافظ البحر الأحمر خلال اللقاء ، أن السائح الكازاخستانى يعد من أعلى الجنسيات إنفاقا، ويتراوح معدل إقامته بين 9 ليال و11 ليلة سياحية، مشيرًا إلى أن دولة كازاخستان تعشق الحضارة المصرية والسياحة الثقافية.

كما غرس اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر شجرة باسم محافظة البحر الأحمر بحديقة الأشجار بمدينة شيمكنت عاصمة إقليم جنوب كازاخستان كإحدى العادات المتبعة أثناء زيارات المسئولين للمدينة تأكيداً على علاقات الصداقة بين البلدين.

جاء ذلك عقب توقيع المحافظ لاتفاقية التوأمة والتآخى بين محافظة البحر الأحمر وإقليم جنوب كازاخستان والتى اشتملت على العديد من البنود التى تخدم تبادل الخبرات فى مجالات مختلفة من أجل زيادة الروابط وتوثيق العلاقات بين البلدين.

وقد قام المحافظ بهذه المبادرات والأنشطة على هامش زيارته لدولة كازاخستان لحضور فعاليات معرض كازاخستان الدولى للسفر والسياحة على رأس الوفد المصرى المرافق .



مشاركة المحافظ فى ملتقى دبى للسياحة



الجناح المصرى فى ملتقى السفر والسياحة



المشاركين من مصر فى ملتقى السفر بدبى



مشاركة المحافظ فى معرض كازخستان



جانب من زيارة المحافظ لتنشيط السياحة بكازخستان