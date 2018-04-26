صور.. حملة مرورية بالإسكندرية لتسهيل حركة السيارات بشوارع المحافظة

صور.. حملة مرورية بالإسكندرية لتسهيل حركة السيارات بشوارع المحافظةالخميس، 26 أبريل 2018 11:27 ص
حملة مرورية بالإسكندرية
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وجه اللواء مصطفى النمر مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، حملة مرورية على مستوى المدينة مع التركيز على الأماكن التى تشهد كثافات مرورية خاصه فى أوقات الذروة وهى "أسفل كوبرى ابيس- ميدان الجواهر- ميدان الجمهورية- ميدان التحرير- الحرية محمد علي- مثلت الشركات".
وأكد مدير أمن الإسكندرية، أن الحملة المرورية الهدف منها العمل على زيادة السيولة المرورية وعدم وجود أى تكدسات مرورية بشوارع محافظة الإسكندرية .
حملة مرورية بالإسكندرية
حملة مرورية
جانب من الحملة
حملة مرورية بالإسكندرية
الحملة المرورية بالإسكندرية
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