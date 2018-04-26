صور.. حملة مرورية بالإسكندرية لتسهيل حركة السيارات بشوارع المحافظة







الإسكندرية – أسماء على بدر

وجه اللواء مصطفى النمر مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، حملة مرورية على مستوى المدينة مع التركيز على الأماكن التى تشهد كثافات مرورية خاصه فى أوقات الذروة وهى "أسفل كوبرى ابيس- ميدان الجواهر- ميدان الجمهورية- ميدان التحرير- الحرية محمد علي- مثلت الشركات".

وأكد مدير أمن الإسكندرية، أن الحملة المرورية الهدف منها العمل على زيادة السيولة المرورية وعدم وجود أى تكدسات مرورية بشوارع محافظة الإسكندرية .

حملة مرورية بالإسكندرية

حملة مرورية

جانب من الحملة

حملة مرورية بالإسكندرية