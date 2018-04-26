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صور.. جامعة أسيوط ترسم البهجة على وجوه الأطفال فى احتفالها بيوم اليتيم

الخميس، 26 أبريل 2018 12:58 م
صور.. جامعة أسيوط ترسم البهجة على وجوه الأطفال فى احتفالها بيوم اليتيم نائب رئيس جامعة أسيوط يشارك فى احتفال يوم اليتيم


أسيوط ـ محمود عجمى
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نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط، الاحتفال السنوى بيوم اليتيم، بمشاركة نحو 500 طفل من الأطفال الأيتام بمختلف قرى ونجوع المحافظة .

 

يأتى الاحتفال برعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبداللطيف نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة المشرف على قطاع التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتور شحاتة غريب شلقامى المشرف العام على الأنشطة الطلابية، وبحضور الدكتور أحمد صلاح قراعه عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور عبدالسلام نوير عميد كلية التجارة، وعز المنصورى مدير عام رعاية الشباب، وأحمد شريت مدير إدارة الاتحادات الطلابية، إلى جانب عدد من مديرى الإدارات المختلفة بالإدارة العامة لرعاية الشباب، وبمشاركة 500 طفل من الأطفال الأيتام المقيمين فى قرى ونجوع وكفور محافظة أسيوط .

 

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبداللطيف نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة المشرف على قطاع التعليم والطلاب، على حرص الجامعة على مشاركة الأطفال الأيتام بعيدهم السنوى وذلك تأكيداً لدورها الفعال فى المشاركة المجتمعية و الاهتمام بكافة عناصر المجتمع وفئاته ، موضحاً أن ذلك يعد صورة من صور التكافل الاجتماعى التى تدخل البهجة على قلوب الأطفال .

 

وقال أحمد شريت، مدير إدارة الاتحادات الطلابية بجامعة أسيوط، ان الاحتفال هذا العام شهد مشاركة عدد من الكليات والجمعيات التى قدمت بعض الأنشطة والعروض الترفيهية والفقرات الفنية والمسابقات بين الأطفال والتى شملت كليات الطب البشرى، التمريض، العلوم، التجارة، العلوم، الخدمة الاجتماعية، معهد السكر، الحقوق، الآداب إلى جانب جمعية رجال الأعمال بأسيوط، مشيراً إلى أن هذه الاحتفالية قد شهدت تفاعلاً كبيراً من قبل الأطفال مع العروض المقدمة .

 

وفى نهاية الاحتفال تم توزيع بعض الهدايا والجوائز للأطفال الأيتام تقديراً لهم ومشاركة من الجامعة فى رسم البهجة على وجوههم رغبة فى إسعادهم.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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