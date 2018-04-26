صور.. تعرف على أول مركز لتعليم اللغة الروسية فى الشرق الأوسط بجامعة أسيوط







أسيوط ـ محمود عجمى

افتتح الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، أول مركز لتعليم اللغة الروسية بالجامعات المصرية وإعلانه كأول شريك فى الشرق الأوسط لشبكة معهد بوشكين الدولية بموسكو لتعليم اللغة الروسية لغير الناطقين بها، وذلك بحضور الدكتور ألكسندر جرينوف رئيس جامعة بيتاجورسك، والدكتور يورى جران كين نائبه لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور فيكتور مشين رئيس قسم العلاقات الدولية بالجامعة، والدكتور إبراهيم إبرام جوف رئيس قسم اللغات الشرقية، والسيد يوسوب أباكارف القنصل العام بالسفارة الروسية بالقاهرة، والسيد اليكسى تيفانيان مدير المركز الثقافى الروسى بمصر، والدكتور صلاح أبو الهوى منسق علاقات جامعة أسيوط مع جامعات روسيا ومدير مركز تعليم اللغة الروسية.

ويستعرض "اليوم السابع" معلومات عن أول مركز لتعليم اللغة الروسية فى الجامعات المصرية.

1- مركز تعليم اللغة الروسية أنشئ كنتاج لتاريخ طويل من العلاقات بين جامعة أسيوط وجامعات روسيا الاتحادية ودول الكومنولث المستقلة.

2- يعد أول مركز لتعليم اللغة الروسية فى الجامعات المصرية وإعلانه كأول شريك فى الشرق الأوسط لشبكة معهد بوشكين الدولية بموسكو لتعليم اللغة الروسية لغير الناطقين بها.

3- يهدف المركز إلى نشر وتعليم اللغة الروسية فى صعيد مصر للطلاب والخريجين والراغبين من مختلف التخصصات.

4- كما يهدف مركز تعليم اللغة الروسية بجامعة أسيوط إلى التأهيل اللغوى للمبعوثين قبل السفر للخارج.

5- يهدف المركز إلى تدريب من يرغب على إتقان النطق باللغة الروسية من داخل وخارج جامعة أسيوط للاستخدام فى المجالات المختلفة "خاصةً السياحة".

6- كما يهدف المركز إلى تدريب المتخصصين لتقوية أواصر التعاون بين جامعة أسيوط والجامعات الروسية فى مجال التعليم العالى.

7- يهدف مركز تعليم اللغة الروسية بجامعة أسيوط إلى المعاونة فى استكمال البرامج الأكاديمية المشتركة بين جامعة أسيوط والجامعات الروسية فى إطار القواعد الدولية والمحلية المتبعة.

8- يساهم مركز تعليم اللغة الروسية إلى توسيع نطاق العلاقات بين جامعة أسيوط والجامعات الروسية وكذلك جامعات دول الكومنولث المستقلة.

9- يهدف مركز تعليم اللغة الروسية إلى معاونة جامعة أسيوط فى أداء رسالتها فى مجال التعليم والتدريب والبحث العلمى.

10- يساهم المركز من خلال تجهيز قاعات لتدريس اللغة العربية للراغبين من الطلاب الوافدين من الجامعات الروسية وذلك من خلال الاتفاقيات المبرمة مع الجامعة.

11- إتاحة الفرصة للدارسين من الطلاب المصريين للتعرف على ثقافة الشعب الروسى.

12- تنص الاتفاقية على تشجيع التبادل الطلابى بين جامعة أسيوط وروسيا الاتحادية.

13- تستقبل جامعة أسيوط وفودًا من الطلاب الروس بصفة دورية فى زيارات تستغرق عدة شهور لتعلم اللغة العربية والتعرف على الحضارة الإسلامية، وتتضمن كذلك برامج ترفيهية وثقافية.

14- يشرف على مركز تعليم اللغة الروسية بجامعة أسيوط، الأستاذ الدكتور صلاح حسنين أبو الهوى، منسق عام علاقات جامعة أسيوط مع جامعات روسيا الاتحادية.

15- جامعة بيتاجورسك سوف تقوم بتوفير كافة الموارد الإلكترونية للمركز تعليم اللغة الروسية بجامعة أسيوط وكذلك ربطه بمراكز تعليم اللغة الروسية على مستوى العالم ليكون مجمعاً علميا يضم قاعات تدريس ومكتبة شاملة ووسائل تعليمية متطورة.























































