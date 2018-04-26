صور.. انطلاق ورش عمل جولات "تيكنى" للتكنولوجيا وريادة الأعمال لشباب الأقصر







الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة الأقصر، مساء اليوم الخميس، انطلاق فعاليات جولات تيكنى للتكنولوجيا وريادة الأعمال، بهدف دعم وتمكين مجتمع الشركات الناشئة فى محافظة الأقصر، وتوفير الموارد التى تحتاجها أى شركة ناشئة مثل التمويل وتطوير الأعمال والتسويق، وربط رواد الأعمال بشبكة من المتحدثين والموجهين والممولين ورجال الأعمال المصريين.

وبدأ تسجيل الشباب من مدن وقرى الأقصر فى الفعاليات من العاشرة صباحاً، حيث يتم تنظيم الفعاليات بالتعاون مع جمعية الصعيد للتنمية الفاعلة بالأقصر برئاسة الإعلامى حسين الناظر، تحت رعاية الوكالة الألمانية للتنمية الدولية "GIZ"، ومايكروسوفت، وبمشاركة "أكاديمية البحث العلمى"، و"مصر تبدأ"، و"أنوفينتشورز"، و"الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا"، والمجلس الشرق أوسطى لريادة الأعمال "مكسبى".

ومن جانبه قال حسين الناظر، رئيس جمعية الصعيد، إنه تم خلال الفعاليات إقامة عدد من ورش العمل، وحلقات النقاش، والتدريب العملى، والمهارات التقنية؛ إذ يعد توجيه رواد الأعمال نحو تسخير التكنولوجيا لحل المشكلات والتحديات المجتمعية أحد أهم أهداف جولات تيكنى منذ تأسيسها.

وأضاف حسين الناظر لـ"اليوم السابع"، أن سعيد بوضع الأقصر على خريطة جولات تيكنى لأول مرة، شاكرًا المهندس طارق القاضى وفريق تيكنى، وقافلة الخبراء والموجهين، وممثلى الجهات الداعمة، والمستثمرين ورواد الأعمال الذين تحملوا الكثير فى سبيل أداء رسالة مهمة والوصول للشباب فى عمق الصعيد، مشيرا إلى أننا إذا كنا فى مصر نحتاج لنشر ثقافة ريادة الأعمال، فإن المجهود يجب أن يتضاعف فى الصعيد.

وأتم حسين الناظر، أن الهدف من الجولات هو توجيه الشباب فى الأقصر وأسوان لريادة الأعمال، وقال: "نحن هنا لمساعدة الشباب على ابتكار أفكار تسهم فى تطوير منظومة الزراعة والسياحة والصناعة والبيئة والطاقة فى الصعيد، ومساعدة المواطنين فى التغلب على التحديات التى تواجههم.















