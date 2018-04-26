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صور.. الدفاع المدنى بالسويس ينتشل أتوبيس سقط فى مياه السيول

الخميس، 26 أبريل 2018 06:40 م
صور.. الدفاع المدنى بالسويس ينتشل أتوبيس سقط فى مياه السيول أتوبيس سقط فى مياه السيول


السويس- سيد نون
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تمكنت قوات الدفاع المدنى بالسويس اليوم الخميس، من انتشال أتوبيس مينى باص سقط فى مياه السيول بطريق العين السخنة – السويس.
 
وقامت قيادات الدفاع المدنى بالمحافظة بالعمل عدة ساعات فى طريق العين السخنة من اجل انتشال الأتوبيس، وأيضا سيارة ملاكى سقطت فى أحد مخرات السيول.
 
وقال اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، إن حركة سير السيارات حاليًا بطريق العين السخنة وطريق الزعفرانة منتظمة للغاية، مشيرًا إلى سيارات كسح المياه من الطريق انتهت من العمل.
 
وكانت منطقة العين السخنة بالسويس تعرضت لسيول وأمطار غزيرة استمرت أمس لعدة ساعات.
 

 


 

 


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