صور.. افتتاح المؤتمر الـ21 لأدباء القناة وسيناء بقصر ثقافة الإسماعيلية







الإسماعيلية – جمال حراجى

شهد المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، نيابة عن اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، ويرافقه الفنان ماهر كمال رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافى، وبحضور الكاتب والأديب ممدوح أبويوسف رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، مراسم انطلاق فعاليات المؤتمر الـ21 لأدباء القناة وسيناء، الذى أقيم بقصر ثقافة الإسماعيلية تحت عنوان "الثقافة وخصوصية المكان..الهدف وطن"، ويرأسه الشاعر الكبير عبده المصرى، وأمين عام المؤتمر الشاعر مدحت منير.

وأكد المهندس عبدالله الزغبى فى كلمته، على أهمية الثقافة فى محاربة التطرف وتنمية الإقليم، مشيراً إلى أن الإسماعيلية حاضنة للثقافة ومدينة الفعاليات الثقافية، حيث كانت بالأمس القريب تستضيف مهرجان السينما التسجيلية، والآن مؤتمرالأدباء وبعد أيام مهرجان الفنون الشعبية.

وقال الفنان ماهر كمال رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء، إن الإسماعيلية عاصمة الثقافة المصرية، ولا شك أننا أمام مسئولية أنتم أقدر الناس عليها، لأنكم أدرى بالتحديات التى يواجهها وطننا، وتكمن صعوبتها فى مواجهة عدو خفى لا تفصل بيننا وبينة حدود جغرافية، ولا أصول عرقية، ولا لغة مغايرة، فهو دائما يعيش بيننا يسكن بجوارنا يتكلم لغتنا، لكنه يمتلك عقلا بكل أسف أتى به من الماضى ليقتل المستقبل.

ولفت الشاعر عبده المصرى رئيس المؤتمر، إلى عنوان المؤتمر الثقافى وخصوصية المكان، ومحاوره حول الأدب، ومواكبة التنمية فى الإقليم، ودور الثقافة فى مواجهة التطرف الفكرى والخيال والواقع، كقراءة نقدية فى الشعر النبطى والأدب السيناوى.

وأوضح الشاعر مدحت منير أمين عام المؤتمر، أن الثقافة خصوصية المكان، مثلما هى خصوصية الزمان أيضا، وفى الأخير هى خصوصية الإنسان، فكلما فرضت الضرورة على الإنسان المصرى القديم مواجهة تقلبات النهر الخالد، والسيطرة على تمرده الدائم، مما دعاه لخلق أول مجتمع منظم عرفه التاريخ، وأول دول مركزية عرفتها الحضارة الإنسانية.

ويتضمن برنامج المؤتمر عقد 5 جلسات بحثية ويستمر حتى السبت الموافق 28 من إبريل الجارى، وتشهد الجلسة الأولى للمؤتمر "بحث بعنوان الأدب ومواكبة التنمية فى الإقليم للباحث دكتور حمدى سليمان"، ودور الثقافة فى مواجهة التطرف الفكرى للباحث أسامة كمال، ويدير الجلسة الدكتور على عبد الظاهر، والجلسة الثانية بين الخيال والواقع " الشعر النبطى والأدب السيناوى" للشاعر سمير محسن، ويدير الجلسة عبد الكريم الشاويش، وفى اليوم الثانى للمؤتمر الجلسة الثالثة مع شعر العامية للشاعر فبارى البدرى، وشعر الفصحى للشاعر شريف سمير، ويدير الجلسة الشاعر أحمد السيد، والجلسة الرابعة القصة والرواية فى الإقليم للباحث سيد حنفى، ويدير الجلسة الشاعر عزت المتبولى، والجلسة الخامسة محور الشخصية المكرمة، حيث يكرم المؤتمر الدكتور درويش الفار من سيناء، ويتحدث عنة الباحث صلاح الفار، وتكريم الشاعر على نظيرهويدى، ويتحدث عنه فتحى نجم، ويدير الجلسة الأديب أسامة مرسى، بالإضافة لأمسية شعرية للشاعر محمود فخر الدين من شعراء شمال سيناء، كما يشهد اليوم الثالث والختام شهادة عن الأديب محمد توفيق عبد الحافظ من جنوب سيناء، وشهادة للأديب حسن عبد الشافى من شعراء الإسماعيلية، ويدير الجلسة الشاعرة هدى عبد الله.

وفى ختام مراسم فعاليات الافتتاح للمؤتمر، قام السكرتير العام المساعد للمحافظة بتكريم كل من، الدكتور درويش الفار من شمال سيناء، وعلى نظير هويدى من الاسماعيلية، وتسليمهما درع إقليم القناة وسيناء الثقافى، كما يقوم المؤتمر خلال فعالياته بتكريم الراحل محمد منير رئيس الإقليم السابق لدورة فى إثراء الحركة الثقافية والفنية فى الإقليم طوال فترة رئاسته لإقليم القناه وسيناء الثقافى.



فعاليات افتتاح المؤتمر



جانب من الحضور



منصة المؤتمر



المهندس عبدالله الزغبى



تكريم الأديب درويش الفار