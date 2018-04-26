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الخميس، 26 أبريل 2018 06:37 م
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صور.. استرداد 3200 فدان أملاك دولة بوادى النطرون خلال حملة أمنية مكثفة

الخميس، 26 أبريل 2018 06:21 م
صور.. استرداد 3200 فدان أملاك دولة بوادى النطرون خلال حملة أمنية مكثفة استرداد 3200 فدان أملاك دولة


البحيرة - ناصر جودة
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أعلنت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، عن استرداد 3200 فدان أملاك دولة بزمام مركز وادى النطرون مؤكدة على استمرار عمل حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة بدائرة المحافظة وتقنين أوضاع واضعى اليد وفق اللوائح والقوانين تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

 

وأسفرت الحملة المكبرة التى نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون عن إسترداد 1100 فدان ولاية المحافظة تم تسليمها للوحدة المحلية، كما تم استرداد 2100 فدان ولاية الهيئة العامة للتعمير للتصرف فيها.

 

وأكدت المهندسة نادية عبده أنها ستواصل الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الانتفاع دون وجه حق بأملاك الدولة أو الاعتداء على مقدرات الشعب المتمثلة فى المال العام، كما وجهت بإعادة حصر الأراضى المستردة مؤخرا لإمكانية الانتفاع بها فى مشروعات قومية وخدمية بعد العرض على رئيس الوزراء.

 

ووجهت محافظ البحيرة بوضع لافتات تحدد ملكية الوحدة المحلية لتلك الأراضى التى تم استردادها لحين البت فى استغلالها الاستغلال الأمثل فى المشروعات الاستثمارية أو المشروعات ذات النفع العام.

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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