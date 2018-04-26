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الخميس، 26 أبريل 2018 11:30 ص
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شركة مياة الشرب بالأقصر تعلن صيانة وتجهيز المحطات والشبكات إستعداداً لضغوط الصيف

الخميس، 26 أبريل 2018 11:15 ص
شركة مياة الشرب بالأقصر تعلن صيانة وتجهيز المحطات والشبكات إستعداداً لضغوط الصيف محطة مياه - أرشيفية


الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن اللواء محمد يحيى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، عن إتخاذ حزمة من الاجراءات لمواجهة زيادة الضغوط خلال فصل الصيف ، وفى مقدمتها إعادة تأهيل عدد 2 محطة مياه 25ل / ثانية ومد شبكات بمنطقة مدامود العجوز ومنطقة النجوع بمركز الزينية، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة محطة نقالى غرب إسنا بمنطقة الدبابية بمركز إسنا .
 
وأشار رئيس شركة مياه الشرب بالأقصر في بيان صحفي ، إلى بدء إنشاء بوستر مياه 25ل/ ثانية عند مزلقان التم بمنطقة شرق السكة الحديد، وسحب وإنزال عدد 2 بئر بنجع أبو الحمد بمنطقة منشية النوبة بمركز الطود لتحسين المياه وزيادة الضغوط بها.
 
وأوضح اللواء محمد يحيى، أنه تم تكثيف أعمال الصيانة للخطوط الرئيسية لطلمبات محطة مياه الأقصر الشرقية، وإجراء أعمال صيانة وتوصيل خطى السحب والطرد لطلمبة 200 ل/ث لخدمة أهالى البياضية والمناطق التابعة لها.
 
يأتى ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها محافظة الأقصر بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، لمواجهة الضغوط الزائدة خلال فصل الصيف، والعمل على توفير المياه النقية للمواطنين وتقديم أفضل خدمة للمواطن الأقصرى.
 
 

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