س و ج.. تعرف على أبناء محافظة المنوفية الذين تقلدوا منصب مشيخة الأزهر







المنوفية – محمود شاكر

قدمت محافظة المنوفية، على مر الأزمان العديد من القيادات والرموز التى تمكنت من قيادة العديد من الوزارات والمناصب القيادية للمرور بمصر إلى بر الأمان ومن بين هذه القيادات بمشيخة الأزهر الشريف والتى تولى قيادتها عدد من أبناء المحافظة، نسرد خلال تلك السطور الرموز التى تقلدت تلك المنصب من أبناء محافظة المنوفية.

س: ماذا عن أول شيخ بالأزهر الشريف من أبناء محافظة المنوفية؟

يعتبر الإمام الشيخ أحمد بن موسى بن داود أبو الصلاح العروسى هو الإمام الحادى عشر فى سلسلة شيوخ الجامع الأزهر، وأول أبناء محافظة المنوفية تقلدا لهذا المنصب، هو والد شيخ الأزهر الرابع عشر الإمام محمد بن أحمد العروسى وجد الشيخ العشرين مصطفى العروسى، وولد بقرية منيل عروس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية عام 1133 هجرية و1720 ميلادية وإليها نُسب ونُسبت أسرته.

س: ماذا عن الشيخ الثانى للأزهر من أبناء محافظة المنوفية؟

جاء الإمام أحمد بن زين الدمهوجى، وهو من دمهوج مركز قويسنا تولى مشيخة الأزهر عام 1246 هـ وظل بها ستة أشهر فقط وخطوات عمره تقترب من السبعين عامًا فى القرن التاسع عشر، حيث توفى ليلة عيد الأضحى 21 مايو 1831 ميلادية. ‏

س: ماذا عن الشيخ الثالث للأزهر من أبناء محافظة المنوفية؟

الإمام حسن بن درويش بن عبد الله بن مطاوع القُوَيْسِنى وأطلقوا عليه "برهان الدين" هو عالم دين من مدينة قويسنا ولهذا أطلقوا عليه القويسنى، وكان كفيف البصر تولى المشيخة عام 1250 هجرية حتى 1254هجرية. ‏

س : ماذا عن الشيخ الرابع للأزهر

من أبناء محافظة المنوفية؟

الشيخ إبراهيم الباجورى، والذى ولد فى الباجور بمحافظة المنوفية فى عام 1784 ميلادية، 1198 هـجرية، وتولى مشيخة الأزهر الشريف من عام 1847-1860 ميلادية 1263-1277 هجرية ونشأ فيها في حجر والده، وقرأ عليه القرآن الكريم وجوده، ثم قدم إلى الجامع الأزهر فى عام 1212 هجرية لأجل تحصيل الآداب والعلوم الشرعية، وسنة إذ ذاك أربع عشرة عامًا ومكث فيه حتى الاحتلال الفرنسى لمصر، وتولى المشيخة من عام 1263 هجرية حتى 1277هجرية.

س : ماذا عن الشيخ الخامس للأزهر من أبناء محافظة المنوفي ؟

الشيخ عبد المجيد سليم، وولد بقرية ميت شهالة التابعة لمدينة الشهداء بالمنوفية في 13 أكتوبر سنة 1882ميلادية، وحفظ القرآن وجوده ثم ‏التحق بالأزهر، وكان متوقد الذكاء مشغوفا بفنون العلم متطلعا إلى استيعاب جميع المعارف، و‏تولى المشيخة فى 10 فبراير سنة ‏‏1952ميلادية واستقال فى 17 سبتمبر سنة 1952ميلادية .‏

س : ماذا عن الشيخ السادس للأزهر من أبناء محافظة المنوفية ؟

الإمام محمد بن على بن منصور الشنوانى، فقيه شافعى ولد بقرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم، وتلقى تعليمه على أيدى كبار العلماء فشب متبحراً فى علوم اللغة والدين، تولى مشيخة الأزهر 1227هـجرية، بعد أن امتنع عنها كثيراًً، نزولاً على رغبة العلماء والطلاب الذين ألحوا عليه حتى قبلها، وظل بها حتى وفاته .

س : ماذا عن الشيخ السابع للأزهر من أبناء محافظة المنوفية ؟

محمد بن أحمد العروسى، ولد بقرية منيل عروس التابعة لمركز أشمون، ويعتبر الشيخ الرابع عشر للأزهر 1818 – 1829 ميلادية، ولى أبوه المشيخة قبله وكان يفصل بين أبيه وبينه الشيخان الشرقاوى والشنوانى، أطفأ بحسن تأنيه للأمور فتنة طائفية كادت تشتعل بسبب فتوى تحرم أكل ذبائح أهل الكتاب، جمع على محبته قلوب الوالى والأمراء والشعب وهو إجماع قلما يناله أحد من الموهوبين .

س : ماذا عن الشيخ الثامن للأزهر من أبناء محافظة المنوفية ؟

الإمام الشيخ مصطفى بن محمد بن أحمد بن موسى بن داود العروسى، ولد بقرية منيل عروس التابعة لمركز أشمون، والذى ينتمى إلى أسرة العروسى، وهو ابن الإمام الرابع عشر محمد بن أحمد العروسي وحفيد الإمام الحادى عشر أحمد بن موسى بن داود أبو الصلاح العروسى .