سكرتير عام مساعد الإسكندرية يتابع أعمال تطوير المداخل الرئيسيّة بالمحافظة







الإسكندرية جاكلين منير

شدد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية على ضرورة الإسراع في رفع كفاءة وأعمال التطوير التي تتم بالمداخل والطرق الرئيسيّة والفرعية بالمحافظة من أعمال نظافة وترميم ورصف وإنارة الطرق وغيرها، وذلك في إطار استعدادات المحافطة لاستقبال شهر رمضان الكريم ، وكذا قدوم موسم الصيف واستقبال الملايين من الزائرين

وفِي هذا الصدد تابع اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام مساعد المحافظة أعمال تطوير ورفع كفاءة مدخل الإسكندرية الزراعى أحد المداخل الرئيسيّة بالمحافظة والذي يربطها بعدة محافظات أخرى ، وذلك للوقوف على كافة أعمال التطوير التى يتم تنفيذها بالطريق من أعمال رفع كفاءة الأرصفة وتحسين الإضاءة والدهانات ورفع المخلفات من على جانبى الطريق وزيادة المساحة الخضراء بالجزيرة الوسطي، وكذا رفع كفاءة الكوبرى الزخرفى للمدخل ، فضلا عن تكثيف أعمال النظافة وغسيل الأرصفة، وتشجير الجزيرة الوسطى ، وترميم الأشجار والنخيل ، وعمل حليات بلدورات حول الأشجار المتواجدة على الأرصفة بمدخل الطريق الزراعى .