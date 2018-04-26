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زراعه كفر الشيخ: إزالة 25 حالة تعد وبدء زراعة 83 ألف فدان قطن

الخميس، 26 أبريل 2018 05:05 م
زراعه كفر الشيخ: إزالة 25 حالة تعد وبدء زراعة 83 ألف فدان قطن ازاله التعديات -ارشيفيه


كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال المهندس، عبدالرابع عبدالعظيم، وكيل وزارة الزراعه، بكفر الشيخ، تمكنت مديرية الزراعة من إزالة 25 حالة تعد على مساحة فدان على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة ، مؤكداً تم زراعة المحاصيل الصيفية على مستوى قطاعات المحافظة الزراعية، منها  4 ألاف فدان أرز ،وشتل أكثر من 3 فدان ،وزراعة فدان ذرة بيضاء ، وفدانين ذرة صفراء،و تم حصاد المحاصيل الشتوية على مستوى قطاعات المحافظة الزراعية منها 121 ألف فدان قمح ، وفدان كتان أكثر ،و9 ألاف فدان فول ،و445 فدان شعير،و 139 فدان بصل، وفدان عدس ،و تم حصاد  60 ألف فدان بنجر .
 
 
 
وأضاف عبدالعظيم، في بيان له، تم إخلاء وحرث وتخطيط لزراعة القطن هذا العام لأكثر من 83 ألف فدان، وتم زراعة 37 ألف فدان  قمح، وتم 19 ألاف أردب من بذرة القطن للجمعيات ، ووزع منها 14 ألاف أردب كما تم توزيع 12 طن  تقاوي ذرة ،و 575 طن   تقاوي أرز ، وتمكنت مديرية الزراعة من  معالجة مساحة  428 ألف فدان من الآفات الأولى على جميع قطاعات المحافظة الزراعية ،و تم التطهير 58 كيلو من المراوي ،و 44 كيلو من المصارف
 
وقال وكيل وزارة الزراعة ، أنه تفقد  مواقع تطوير الري الحقلي بمراكز  كفر الشيخ ، قلين، دسوق ،الرياض ، سيدي ،وتم تسويق 55 ألف طن قمح على مستو قطاعات المحافظة لــ  البنك المصرى الزراعى ، شركة القابضة مطاحن ـ،شركة القابضة صوامع .
 
 

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