رويترز: الحكومة السورية تقصف مخيما فلسطينيا والأمم المتحدة تحذر من كارثة

رويترز: الحكومة السورية تقصف مخيما فلسطينيا والأمم المتحدة تحذر من كارثةالخميس، 26 أبريل 2018 08:08 م
قصف جوى - أرشيفية
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كثفت القوات الحكومية السورية اليوم الخميس قصفها لمخيم محاصر للاجئين الفلسطينيين ومناطق قريبة منه تسيطر عليها المعارضة فى جنوب دمشق، وهى آخر منطقة قرب العاصمة لا تزال خارج سيطرة الحكومة.
وفر معظم المدنيين منذ ذلك الحين من مخيم اليرموك الذى كان فى وقت من الأوقات أكبر مخيمات الفلسطينيين فى سوريا، لكنه يشهد منذ فترة طويلة تجاهلا لدعوة وجهتها الأمم المتحدة للأطراف المتحاربة بتجنب المدنيين.
وحذر بيير كراهينبول مفوض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من "عواقب كارثية للتصعيد" فى المخيم الذى "تحمل ألما ومعاناة لا يوصفان على مدار سنوات الصراع".
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