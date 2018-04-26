روسيا تنفى تورطها فى تعطيل الأنظمة اللاسلكية للطائرات الأمريكية بسوريا







موسكو (أ ش أ)

أكد نائب رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسى لشؤون الدفاع، يفجينى سيريبرينيكوف اليوم الخميس، أنه لا علاقة لروسيا بتعطيل المنظومات اللاسلكية الإلكترونية لطائرات سلاح الطيران الأمريكى العاملة فى سوريا، واصفا هذه الإدعاءات بأنها "لا أساس لها من الصحة " .

وقال سيريبرينيكوف - فى تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - " لا أدرى ما يقصدونه بكلمة الخصوم، لكن روسيا لا علاقة لها بذلك، وهذه الإدعاءات لا أساس لها ".

وأضاف سيريبرينيكوف أن روسيا"لديها ما تفعله فى سوريا .. دمشق فى طريقها إلى الحياة السلمية، وروسيا تساعدها فى ذلك، و الشرطة العسكرية (الروسية) تحمى الأمن فى المدن، الواحدة تلو الأخرى".

يذكر أن رئيس قيادة العمليات الخاصة للقوات المسلحة الأمريكية، تونى توماس، قال فى وقت سابق أن "الخصوم" يشوشون على أنظمة الطائرات الأمريكية" أى اس- 130" فى سوريا، دون تحديد من يقوم بذلك.