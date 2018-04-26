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رفع 45000 ألف م3 من مقلب القطاوى لإقامة المحطة الوسيطة بحى شرق شبرا

الخميس، 26 أبريل 2018 02:08 م
رفع 45000 ألف م3 من مقلب القطاوى لإقامة المحطة الوسيطة بحى شرق شبرا مقلب القطاوى


القليوبية نيفين طه
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تابع أشرف قربة مدير عام النظافة والتجميل ورأفت فتحى مدير عام شئون البيئة بالمحافظة أعمال رفع ونقل المحطة الوسيطة ومتابعة خط سير السيارات حتى المدفن العمومى بأبو زعبل، والتحقق من عدم إلقاء أى مخلفات على الطرق وكذا توفير كافة الاحتياجات وتمهيد الطريق لسير السيارات،وتركيب كشافات إضاءة للعمل أثناء فترة الليل وذلك بالتنسيق مع رئاسة حى شرق شبرا الخيمة وقد تم رفع ما يقرب من 45000 ألف م3 من المقلب حتى الآن.

والجدير بالذكر أن المحافظ شهد الأسبوع الماضى باكورة أعمال رفع مقلب القمامة بالقطاوى بشبرا الخيمة تمهيدا لإنشاء محطة وسيطة حديثة مغطاة عليه لجمع القمامة بعد سنوات طويلة من معاناة أهالى الحى من هذا المقلب وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة مصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وتجدر الاشارة إلى أن المقلب يوجد به 200 ألف طن قمامة بتكلفة تصل إلى 8 مليون جنيه سيتم رفعها خلال شهرين، وقد تم إسناد الأعمال لشركة تابعة لمصنع "قادر" التابع للهيئة العربية للتصنيع.

ومن جانبه وجه اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، بتكثيف العمل بالمقلب والعمل بنظام الورديات على مدار 24 ساعة يوميا والتأكد من إلقاء السيارات للقمامة بالمقلب العمومى لعدم إلقائها بالشوارع وتكليف إدارة المرور بتسهيل الإجراءات أمام السيارات المشاركة فى عملية النقل.

 

 

مقلب القطاوى (1)
مقلب القطاوى 

 

مقلب القطاوى (2)
مقلب القطاوى 

 

مقلب القطاوى (3)
مقلب القطاوى 

 

مقلب القطاوى (4)
مقلب القطاوى 

 


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