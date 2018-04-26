رصف شوارع قرية ميت بره بتكلفة مليون و500 ألف جنيه بالمنوفية

رصف شوارع قرية ميت بره بتكلفة مليون و500 ألف جنيه بالمنوفيةالخميس، 26 أبريل 2018 11:12 ص
رصف طرق - ارشيفية
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أعلن المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية، أنه جارى رصف الشوارع الرئيسية لقرية ميت بره " شارع المدارس " بقويسنا، وذلك بتكلفة إجمالية مليون و500 الف جنيه ، حيث بلغت نسبة التنفيذ 40 %، وذلك بمبلغ وقدره 600ألف جنيه.
وأضاف مدير مديرية الطرق بالمنوفية فى بيان له اليوم ، أنه جارى رصف جميع الطرق المعتمدة فى موازنة هذا العام، وذلك لسرعة الانتهاء منها، والعمل رصف الطرق الاخرى حسب الاعتمادة المالية الموزعه بكل مركز ومدينة لتحقيق السيولة المرورية .
وكان المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية، قد صرح بإنه جارى طرح خطة رصف عدد من الطرق وأنشاء كبارى ، وفقا للخطة المالية للعام المالى الحالى فى خطة الرصف والتمهيد لطرق المحافظة .
وأشار عبد الدايم ، أنه يأتى بالتزامن مع طرح خطط الرصف للعديد من الطرق يتم العمل على الرصف والتمهيد للعديد من الطرق بجميع المراكز لخلق شبكة مواصلات متكاملة تخدم المواطنين .
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