رصف شوارع قرية ميت بره بتكلفة مليون و500 ألف جنيه بالمنوفية







المنوفية_ محمد فتحى

أعلن المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية، أنه جارى رصف الشوارع الرئيسية لقرية ميت بره " شارع المدارس " بقويسنا، وذلك بتكلفة إجمالية مليون و500 الف جنيه ، حيث بلغت نسبة التنفيذ 40 %، وذلك بمبلغ وقدره 600ألف جنيه.

وأضاف مدير مديرية الطرق بالمنوفية فى بيان له اليوم ، أنه جارى رصف جميع الطرق المعتمدة فى موازنة هذا العام، وذلك لسرعة الانتهاء منها، والعمل رصف الطرق الاخرى حسب الاعتمادة المالية الموزعه بكل مركز ومدينة لتحقيق السيولة المرورية .

وكان المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية، قد صرح بإنه جارى طرح خطة رصف عدد من الطرق وأنشاء كبارى ، وفقا للخطة المالية للعام المالى الحالى فى خطة الرصف والتمهيد لطرق المحافظة .

وأشار عبد الدايم ، أنه يأتى بالتزامن مع طرح خطط الرصف للعديد من الطرق يتم العمل على الرصف والتمهيد للعديد من الطرق بجميع المراكز لخلق شبكة مواصلات متكاملة تخدم المواطنين .