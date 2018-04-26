رئيس مدينة زفتى: فتح باب حجز الوحدات السكنية بالمشروع القومى للإسكان







الغربية - محمد طارق

قال اللواء محمد شوقى بدر، رئيس مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، إنه من المقرر فتح باب تلقى الطلبات لحجز باقى الوحدات السكنية بالمشروع القومى للإسكان فى أرض الجزيرة خلف بنك مصر "طريق سندبسط" من 2 مايو حتى 31 مايو المقبل.

وأضاف رئيس المدينة، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن على المواطنين الراغبين فى حجز الوحدات السكنية تقديم الطلبات فى إدارة الإيرادات بقسم الإسكان بمجلس مدينة زفتى، ولن يتم قبول الطلبات المقدمة قبل الموعد المحدد أو بعدها.