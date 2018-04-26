حفر بئر بقريه البرابخ بالوادى الجديد لتنفيذ مشروع زراعى للشباب

حفر بئر بقريه البرابخ بالوادى الجديد لتنفيذ مشروع زراعى للشبابالخميس، 26 أبريل 2018 04:07 م
بئر - أرشيفية
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أعلن عادل عباس رئيس الوحده المحليه لمركز ومدينه بلاط بمحافظة الوادى الجديد فى بيان له أنه تم توقيع برتوكول تعاون بين الوحده المحليه لمركز بلاط وجمعية تنميه المجتمع بقريه البرابخ التابعة لأولاد عبد الله لحفر بئر وتسوية وتمهيد الأراضى وتوصيل شبكة الرى للأراضى الزراعيه الخاصه بالظهير الزراعى على مساحه 250 فدان بالقرية والتى سوف يستفيد منها عدد 40 شاب من أبناء القريه تمهيدا للبدء فى عمليات الزراعه وحتي يتسني للشباب زراعة الموسم القادم.
وأضاف عباس فى بيان أنه يجرى تنفيذ مشروعات الظهير الزراعى على مستوى كافة القرى والتوابع لتوفير اكبر عدد من فرص العمل الغير تقليدية للشباب وذلك من خلال تأسيس شركات مساهمة لتنفيذ مشروعات زراعية بتلك القرى.
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