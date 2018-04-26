جامعة بنها تشارك فى معرض التعليم بنيجيريا







القليوبية نيفين طه

افتتح بالعاصمة النيجيرية أبوجا المعرض التعليمى الأول للجامعات المصرية ، شارك فيه عدد من الجامعات المصرية فى مقدمتها جامعة بنها والسادات وطنطا وأسوان وجامعة بدر والجامعة الحديثة للكنولوجيا والذى تستمر أعماله حتى السبت القادم.

وكلف الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها ، كل من الدكتور محمود عراقى عميد كلية الزراعة والدكتور محمد غانم عميد كلية الطب البيطرى والدكتوره هويدا صادق عميد كلية التمريض بتمثيل الجامعة فى المعرض.

وتم عرض الإمكانيات التى تتمتع بها جامعة بنها فى مجالى التعليم والبحث العلمى وشهد جناح الجامعة اقبالا كبيرا من المسئولين النيجيرين كما زار السفير المصرى فى نيجيريا عاصم حنفى جناح بنها واشاد بما استمع إليه من شرح يؤكد التطور الذى حققته الجامعة فى مختلف المجالات.

كما أشاد السفير المصرى فى نيجيريا بإنفتاح جامعة بنها الدولى ، وخاصة فى إطار التوجه المصرى لإفريقيا لجذب الطلاب الأفارقة للدراسة فى الجامعات المصرية.

وقال السفير إن هناك إقبالا كبيرا من الطلاب النيجيريين على الدراسة فى مصر باعتبارها الدولة الرائدة التى قادت حركات التحرر فى أفريقيا.