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جامعة الدول العربية تدعو لوضع أسس لمعالجة التغيرات المناخية

الخميس، 26 أبريل 2018 01:26 م
جامعة الدول العربية تدعو لوضع أسس لمعالجة التغيرات المناخية الجامعة العربية - صورة أرشيفية


كتب مصطفى عنبر
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دعت جامعة الدول العربية، لضرورة تفعيل خطط التنمية المستدامة ووضع أسس لمعالجة التغيرات المناخية ووضع استراتيجيات وأنشطة فى نطاق خطة العمل العربية للتكيف مع الأجواء المناخية مع تطبيق المعايير الجوية الدولية وخطة الملاحة الدولية بالتعاون مع المنظمة الدولية للأرصاد الجوية.
 
جاء ذلك خلال الكلمة التى القاها الدكتور جمال جاب الله مدير إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية بالجامعة العربية نيابة عن الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال أعمال الدورة الثانية لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشئون الأرصاد الجوية والذى عقد اليوم بالجامعة العربية برئاسة المملكة العربية السعودية.
 
وشدد جاب الله على أهمية تعزيز العمل العربى المشترك وتطوير عمل هيئة الأرصاد الجوية، مشيرا إلى أن الأمة العربية تواجه تحديات بالغة الأهمية فى ظل تطور الأحداث والأوضاع الاقتصادية والسياسية فضلا عن الكوارث الطبيعية والتغيرات الجوية التى زادت حدتها من العواصف الجوية والترابية والأمطار الغزيرة والجفاف الشديد والتى تدفع العالم العربى لضرورة ملاحقة تلك التغيرات التى طرأت على المنطقة، منوها بأهمية دعم هيئة الأرصاد الجوية لتطوير الاتصالات وآليات التنمية البشرية وتطوير مرافق الأرصاد الجوية. 
 
وأضاف أن التغيرات المناخية من أهم التحديات الراهنة التى تشهدها المنطقة العربية نظرا لتداعيات تلك الظروف المناخية على الإقليم العربى، مؤكدا فى الوقت ذاته أهمية التعاون العربى مع المنظمات الإقليمية والدولية فى علوم الأرصاد الجوية بما يحقق للمواطن العربى الأمان والرقى.  

 


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