توقيع الكشف الطبي على 1993 مواطن في القافلة الطبية بقرية بدواي مركز المنصورة







الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، توقيع الكشف الطبي على 1993 مواطن في القافلة الطبية التي تم تنفيذها بقرية بداوي مركز المنصورة، على مدار يومين 23- 24 من شهر أبريل الجاري، تأتي ضمن منظومه القوافل الطبية التي يتم تنفيذها بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام مع وزارة الصحة لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين في القرى الاكثر احتياجا في أماكنهم تخفيفا للعبء.

وأضاف المحافظ، في تصريحات صحفيه له اليوم، بعد التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، بشأن نتائج نشاط القافلة أنه تم تحويل 19مواطنا لاستكمال العلاج بالمستشفيات، مقرراً إحالة 14 مريض للعلاج على نفقه الدولة.

وأوضح مكي، أنه تم استقبال المترددين على العيادات المتنقلة التي ضمتها القافلة في كافه التخصصات الطبية بـ 10 عيادات وبمشاركه 90 من الاطباء والعاملين من اعضاء هيئه التمريض وكافه التخصصات شملت 10 أخصائيين كما تم تنفيذ 53 ندوة تثقيف صحى للمواطنين بالقرية على مدار اليومين، توفير 121 صنف من الأدوية تم صرفها للمترددين من المرضى المستحقين مجانا.

وأكد الشعراوي، اهتمامه البالغ بوصول الخدمة الصحية لجميع القرى والعزب بدائرة المحافظة، وأنه لن يدخر جهدا في سبيل توفير كافة أوجه الرعاية للمرضى أينما كانوا، وانه يبذل كل الجهود لتلبية احتياجات المرضى والمترددين على المستشفيات من العلاج والفحوصات اللازمة.