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تنفيذ 51 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالمنوفية

الخميس، 26 أبريل 2018 10:23 ص
تنفيذ 51 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالمنوفية إزالة تعديات - أرشيفية


المنوفية - محمود شاكر
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شنت مديرية أمن المنوفية، حمله تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، وبرئاسة قيادات المديرية، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بدائرة المديرية .

أسفرت الحملة عن تنفيذ 4 حالات إزالة فورية، تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، و14 قرار تعدى على منافع الرى، و12 قرار تعدى على منافع الصرف، و2 قرار تعدى على منافع نهر النيل بإجمالى 19 قيراط بمساحة 3438 متر تقريباً .

تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، كما تم تنفيذ 10 قرارات وحدة محلية، و3 حكم قضائى .

 


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