تعيين 9 أساتذة مساعدين جدد بجامعة أسيوط







أسيوط ـ محمود عجمى

وافق مجلس جامعة أسيوط في جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة على تعيين 9 أساتذة مساعدين جدد بكليات الجامعة، حيث تضمنت القرارات تعيين كلاً من الدكتورعمرو سعيد عبد الرحمن ضيف بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم بأسيوط، و الدكتورة هند محمد علي بقسم الإقتصاد النزلي بكلية التربية النوعية، والدكتورة نجلاء سعد عبد العاطي محمد بقسم تمريض صحة المجتمع بكلية التمريض.

كما شملت القرارات في كلية الطب تعيين 4 أساتذة مساعدين ، وهم الدكتور أحمد نبيل حسن فتيح بقسم أمراض النساء والتوليد، والدكتورة سمر حسانين جمعة حسانين بقسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل، والدكتورة رحاب فاروق محمد قطب بقسم علاج الأورام والطب النووي، والدكتورة آيات عبد الرحمن سيد عبد ربه بقسم الكيمياء الحيوية الطبية بالكلية.

وفي كلية الهندسة ، فقد تمت الموافقة على تعيين 3 أساتذة مساعدين ، وهم الدكتور أسامة محمد حسين أمين بقسم الهندسة الكهربائية تخصص هندسة الاتصالات، والدكتور محمود عنيب عثمان عنيب بقسم الهندسة المدنية، والدكتور السيد عبد الراضي عرابي بقسم هندسة التعدين والفلزات بالكلية بالجامعة.