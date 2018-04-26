"تضامن القليوبية": صرف 23 مليونا و921 ألف جنيه لمستفيدى المعاشات







القليوبية نيفين طه

أعلنت صفاء طنطاوى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية، صرف 23 مليونا 921 ألف جنيه لمستفيدى المعاشات الضمانية بإجمالى 69 ألفا و 128 حالة عن شهر مارس الماضى .

وأشارت وكيل الوزارة، فى تصريح صحفى، إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى أرسلت لجنة للمديرية تمارس عملها منذ أسبوع لإعداد دراسة جدوى ووضع الآليات اللازمة لتحويل المعاشات الضمانية إلى برنامج "تكافل وكرامة".

وأوضحت "طنطاوى"، أن 61 ألفا و848 مواطنا بالمحافظة استلموا فعليا بطاقات برنامج "تكافل وكرامة" حتى الآن وفى انتظار دفعة جديدة من الوزارة لتسليمها للمستحقين.