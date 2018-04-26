تشييع جثمان شهيد سيناء بمسقط رأسه فى الدقهلية

تشييع جثمان شهيد سيناء بمسقط رأسه فى الدقهليةالخميس، 26 أبريل 2018 06:11 م
جثمان الشهيد مجند محمد فضلول فتحى
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شيع الآلاف من أهالى مركز الجمالية جثمان الشهيد مجند محمد فضلول فتحى والذى استشهد فجر اليوم الخميس، أثناء مطاردة مجموعة من الإرهابين خلال عمليات سيناء الشاملة.
وخرج جثمان شهيد الواجب من مسقط رأسه بقرية عزبة الشهاوى التابعة لمركز الجمالية فى جنازة عسكرية، وخرج الجثمان من مسجد القرية الكبير بمشاركة الآلاف إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بالجمالية.
وشارك فى الجنازة لفيف من القيادات من القوات المسلحة والمحاسب محمد أمين رئيس مجلس المدينة والمحاسب نادر بشير نائب رئيس المركز وعدد من القيادات الأمنية، وردد المشيعون هتافات مناهضة للإرهاب وحمل المشيعون صور الشهيد.
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