تحرير 922 مخالفة مرورية وفحص 10 سيارت مجهولة بميادين المنوفية

تحرير 922 مخالفة مرورية وفحص 10 سيارت مجهولة بميادين المنوفيةالخميس، 26 أبريل 2018 11:20 ص
حملة مرورية - أرشيفية
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شنت إدارة المرور بنطاق مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، وبرئاسة قيادات المديرية لتأكيد انضباط الشارع ومراعاة حقوق الإنسان وحسن المعاملة.
وأسفرت الحملة عن ضبط 922 مخالفة متنوعة، شملت 1 حالة سير عكس الإتجاه حالات، 79 حالة نتظار خاطئ تم رفعها بالونش، 57 سيارة بدون رخصة قيادة، 49 سيارة بدون رخصة تسيير، 1 سيارة بدون لوحات، و26 حالة ضبط توك توك وتسليمه، و8 دراجات نارية بدون لوحات، 691 مخالفة على نموذج 125 مرور.
وفى مجال فحص السيارات المتروكة بقسم شبين الكوم قامت المديرية بحملة مكبره أسفرت عن فحص 10 سيارة متروكة، حيث قام خبراء المفرقعات بفحصها وتعقيمها وتبين سلبيتها تم الكشف عن السيارات وتبين أنه غير مبلغ بسرقتها، وجارى إستدعاء مالكى السيارات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تحرر عن وقائع الضبط المحاضر اللازمة.
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