تحرير 129 محضر إشغال خلال حملة لشرطة المرافق بالدقهلية

تحرير 129 محضر إشغال خلال حملة لشرطة المرافق بالدقهليةالخميس، 26 أبريل 2018 02:37 م
حملة إزالة إشغالات- أرشيفية
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شنت إدارة شرطة المرافق، بمحافظة الدقهلية، اليوم، حملة مكبرة على الشوارع الرئيسة بمدينة المنصورة بنطاق قسم أول، وذلك لإزالة الإشغالات والمرافق بالشوارع، والتي تعيق الحركة، وتسبب الزحام.
وتمكنت الحملة، من تحرير، 129 محضرا للباعة الجائلين، وأصحاب المحال التجارية، المتعدية على الأرصفة والطريق العام، وتم ضبط 891 مضبوطات متنوعة، بين كراسي، وفتارين، ومظلات، وأكشاك، وعربات يد، وحوامل، ومانيكنات ملابس، وتم ايداعها فى مخازن مركز ومدينة طلخا، وضبط 7 كافيهات بدون ترخيص.
واستهدفت الحملة عدد من الشوارع الرئيسة بتعليمات اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، وترأس الحملة العقيد وائل الشربيني، مدير إدارة شرطة المرافق، والرائد محمود يعقوب رئيس مباحث المرافق، والرائد أمير الطنبولى وكيل إدارة المرافق.
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