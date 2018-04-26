تأجيل أقساط جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة بشمال سيناء

تأجيل أقساط جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة بشمال سيناءالخميس، 26 أبريل 2018 03:33 م
سليمان العمارى رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشمال سيناء
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أعلن فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة شمال سيناء، عن تأجيل أقساط العملاء لحين انتهاء العملية الشاملة (سيناء 2018)، وذلك تيسيرًا على المواطنين.
وقال سليمان العمارى رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشمال سيناء، فى بيان له اليوم، إنه طبقا لتوجيهات اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، تم مخاطبة إدارة الجهاز، حيث تمت الموافقة على منح العملاء الحاصلين على قروض من الجهاز لإقامة بعض المشروعات، فترة سماح أخرى فى سداد الأقساط المستحقة".
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